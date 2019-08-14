На БелАЭС засекретили пожар? 14.08.2019, 17:36

Фото: AFP

В Cети появился документ, в котором рассказывается о пожаре в тоннеле коммуникации.

Cегодня блогер NEXTA в своем Telegram-канале рассказал об очередном инциденте на стройке БелАЭС в Островце:

- А знаете ли вы, что на строящейся под Островцом Белорусской АЭС не так давно был пожар? Мы тоже не знали - случайно обнаружили этот факт, листая служебные документы энергетиков. Все случилось еще 12 мая, а "самая открытая в мире" пресс-служба МЧС эту информацию скрыла.

Горел тогда тоннель коммуникаций (через него должны проходить важные кабели) глубоко под землей - на отметке минус 7,2 метра. А причиной пожара стало то, что маляр-штукатур решил покурить рядом с открытой емкостью, в которой находился легковоспламеняющийся растворитель.

На место выезжали пожарные МЧС, которые все потушили, а факт пожара на АЭС их начальство от общественности засекретило.

Вы действительно думаете, что в случае аварии с выбросом радиации будет как-то иначе? Не в той мы стране жием, где нам сказали бы правду.

Пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий прокомментировал сообщение Telegram-канала NEXTA о пожаре на БелАЭС для сайта Office Life.

"Если вы почитаете документ, то поймете, что это не пожар. Это было возгорание растворителя в емкости, как и написано в документе", - заявил он.