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Андрей Марков: В Беларуси необходимо менять все и менять в корне

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  • 15.08.2019, 15:59
  • 1,984
Андрей Марков: В Беларуси необходимо менять все и менять в корне
Андрей Марков

Вся система в стране завязана на одном человеке.

Общественный активист из Молодечно Андрей Марков рассказал пресс-службе Белорусского Национального Конгресса о своем городе, проблемах, с которыми сталкиваются его соседи и друзья:

- В городе, на первый взгляд, все выглядит весьма прилично, прибранные улицы и аккуратные клумбы заставляют думать о благополучии. Но это только на первый взгляд. А если ситуацию копнуть глубже, то в каждой области жизни города есть капитальные проблемы. Проблем – невероятное множество. Экономика, социальная сфера, инфраструктура, культура. Если затрагивать каждый из пластов всей жизнедеятельности города – то везде необходимо устранять накопившиеся вопроси, и если этого не начать делать сейчас, от завтра может быть уже поздно.

Если зайти на сайт по поиску работы, то более чем 80% вакансий - от 200 до 600 рублей в месяц. Только по официальным данным, 23% организаций в городе – убыточны. Если эту проблему не начать решать в максимально кратчайшие сроки, то это приведет к коллапсу в масштабах всего города и района. Все молодечненцы знают, что на утренних электричках в Минск просто не протолкнуться. Жители города едут в столицу на заработки, ежедневно тратят минимум по четыре часа в день на поездку туда и обратно, чтобы найти хоть какой-то доход.

Не хватает больниц и поликлиник. Огромные очереди в те учреждения здравоохранения, которые есть. К примеру на прохождение стандартной комиссии для трудоустройства может уйти до двух недель, и это далеко не предел.

У нас в городе с 2012 года заморожены проекты детских садов. Доходит до абсурдных ситуаций, что ребенку необходимо стать на очередь в сад еще до того, как он родился. А если люди приезжие – то эта проблема вообще нерешаема на данный момент. Никто уже не говорит о шаговой доступности подобного рода учреждений.

По роду деятельности я много общаюсь с молодыми людьми, и каждый из них мне говорил о том что хотел бы уехать из города на поиски достойной жизни и заработка. Многие из них хотели бы переехать в Польшу, реже - в РФ. Даже люди более старшего покаления говорят что в этой стране нет ни перспектив, ни возможностей.

Естественно, люди винят власть, вертикаль. Однако проблема — не только в чиновниках, она более глобальная и носит структурный характер. Она — в том как были обучены работать директора предприятий, в каких условиях они работали. Большая часть вертикальщиков получили образование еще во времена Советского Союза. Они, к большому сожалению, так и не научились работать в условиях современной экономики. Если изменить структурную организацию государственного сектора и перенаправить экономику города с социалистических рельс на путь экономического развития, то - это даст хороший результат, в том числе позволит и поднять зарплаты, и пополнить городской бюджет, а вслед за этим естественным путем решатся и многие другие проблемы города.

- Какие главные проблемы в нашей стране вы видите?

- Самая главная на мой взгляд проблема, это то, что если ты открываешь в нашей стране свое дело, то будь готов к тому, что завтра у тебя его не будет. Даже если все делать по закону, при проверке налоговые органы все равно найдут нарушения. В любом случае. Разница заключается только в том, насколько масштабными будут штрафы и санкции. У меня был конфискован товар на сумму более 60 миллионов неденоминированных рублей. Проверка посчитала основания достаточно весомыми для этого, однако. когда я общался с судьей непосредственно в зале заседания, она недвусмысленно мне дала понять, что дело, на самом деле, незначительное и не имеет под собой никаких оснований, но штраф выписать должны. То же самое может произойти с каждым предпринимателем, который работает в нашей стране.

Политика, проводимая Лукашенко направлена на подавление частной инициативы и предпринимательства как такового. Каждый человек, который начинает свое дело, осознанно идет на риск, потому что придет проверка и он может потерять все, что заработал за многие годы. К сожалению, такова специфика ведения бизнеса в Беларуси.

- Вы собираетесь принять участие в «парламентской кампании». О чем будете говорить с людьми в первую очередь?

- Для жителей Молодечно, очевидно, приоритет — достойная работа и достойный заработок. Своя рубашка ближе к телу. Также волнует строительство атомной станции в Островце — это сосем недалеко от нашего города и происходящие на ее строительстве «оплошности» мягко говоря настораживают. Конечно, решение всех этих и многих других вопросов упирается в ключевой: проведение свободных выборов и смену власти на всех уровнях.

- Почему это наиболее важно?

- Менять власть необходимо хотя бы потому что без этого мы не сможем изменить ситуацию в стране, решить те проблемы, которые я перечислил выше. Вся система завязана на одном человеке и назначенных им чиновниках. Путь, которым они нас ведут уже 25 лет ни к чему хорошему, как показывает опыт, не приведет. Необходимо менять все и менять в корне.

Смена власти возможна при условии, если каждый сторонник перемен приложит к этому свои усилия. Под лежачий камень вода не течет, и необходимо испльзовать каждую, даже самую малую возможность для того, что бы сделать наше будущие лучше.

- Что нужно сделать сторонникам перемен в первую очередь?

- Разговаривать с людьми, слушать их. Донести до каждого нашу позицию наши идеи и предложения. Нас большинство, но далеко не все из нас знают об этом, следят за политикой. Кто-то терпит, кто-то считает, что его участие не обязательно. Некоторые сомневаются в том, что перемены возможны в ближайшее время. Людям нужно знать, что они не одиноки, что нас много, вернуть веру в себя и собственные силы.

Каждый из нас делает какие–то добрые дела, и такие поступки всегда двигают наше общество в лучшую сторону. Когда мы собираемся вместе, когда нас будет действительно много, когда каждый почувствует плечо своего единомышленника – тогда мы действительно способны свернуть горы.

В наших руках есть возможность на что–то влиять. Изменить уровень жизни, обуздать растущие тарифы и цены, отменить абсурдные декреты и законы. Повлиять на конкретные проблемы, которые имеют конкретных виновников, сидящих в верхах. Это зависит только от нас. Если каждый из нас приложит максимальные усилия к тому, чтобы поменять ход истории нашей страны, то вместе мы обязательно добьемся успеха!


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