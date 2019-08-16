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Разведсообщество США вступает в новую эпоху

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  • 16.08.2019, 8:06
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Разведсообщество США вступает в новую эпоху
Директор Национальной разведки Дэн Коутс (слева) и руководители Агентства военной разведки и Агентства национальной безопасности
Фото: AP

Президент Трамп продолжает кадровые перестановки в руководстве спецслужб.

Двое руководителей американской разведки в четверг проводят в должности последний день, готовясь передать разведсообщество в руки временного главы, в то время как президент Дональд Трамп продолжает кадровые перестановки в руководстве разведки, сообщает «Голос Америки».

Директор Национальной разведки Дэн Коутс и его первый заместитель Сью Гордон уходят в отставку на фоне повышенной напряженности в отношениях между Китаем и протестным движением в Гонконге и назревающих кризисов в Персидском заливе, на Корейском полуострове и в других регионах.

Трамп сообщил об отставке Коутса в «Твиттере» в прошлом месяце, а менее двух недель спустя объявил, что свой пост покинет и первый заместитель директора Национальной разведки Сью Гордон, которая была первой в очереди на пост исполняющего обязанности главы ведомства.

Однако Гордон в письме, сопровождающем ее прошение об отставке, четко дала понять, что ее уход – вопрос «уважения и патриотизма, а не предпочтения».

«У вас должна быть своя команда», – написала она.

Трамп назначил Коутса, бывшего законодателя-республиканца и посла в Германии, вскоре после вступления в должность.

Однако, хотя Коутс быстро заслужил похвалы со стороны законодателей и ветеранов разведсообщества за способность «говорить правду власти», его публичные оценки зачастую расходились с утверждениями самого президента.

Так, в январе Коутс и другие главы разведывательных ведомств вызвали возмущение Трампа, когда в ходе дачи показаний в Конгрессе не согласились с его оценками ситуации в Иране, усилий по денуклеаризации Северной Кореи, а также опровергли утверждения президента о победе над группировкой «Исламское государство».

В серии твитов Трамп заявил, что Коутс и его коллеги «неправы», добавив: «Возможно, разведке пора вернуться к учебе!»

Коутс также вступил в публичную полемику с президентом в июле прошлого года, когда, выступая на форуме по безопасности, сказал, что решение Трампа в одиночку встретиться с высокопоставленными представителями российских властей в Белом доме было, «вероятно, не лучшим шагом».

Пока американским разведсообществом будет руководить отставной адмирал Джозеф Магуайр, в прошлом служивший в спецназе ВМС и до настоящего момента занимавший пост директора Национального центра по борьбе с терроризмом.

Магуайру дают высокие оценки и представители разведки, в том числе Коутс, и ведущие законодатели.

«Я знаком с адмиралом Магуайром уже довольно давно, и я уверен в его способности взять на себя эту важную роль», – отметил на прошлой неделе глава сенатского Комитета по разведке Ричард Берр.

В прошлом году, в ходе слушаний по утверждению его кандидатуры на пост директора Национального центра по борьбе с терроризмом, Магуайр заверил, что не позволит, чтобы политические соображения влияли на то, как президенту подают развединформацию.

«Я более чем готов говорить власти правду, – сказал он. – Подстраивать информацию под предпочтения других людей значило бы служить плохую службу».

Перед тем, как назначить Магуайра и.о. директора Национальной разведки, Трамп планировал выдвинуть на этот пост конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа. Однако Рэтклифф спустя несколько дней снял свою кандидатуру с рассмотрения из-за сомнений в его компетентности.

Трамп говорил, что рассматривает несколько кандидатур на пост постоянного директора Национальной разведки, однако на прошлой неделе сказал журналистам: «Я не спешу, потому что у нас прекрасный и.о.»

«Директор Национальной разведки – это пост, который хотят все. Все, – подчеркнул Трамп. – Мы найдем кого-то, кто справится прекрасно. У нас большой выбор. Многие хотят получить этот пост».

Реакция разведсообщества

Несмотря на это, некоторые бывшие сотрудники разведки настроены скептически, выражая опасения, что Трамп в итоге может отдать предпочтение политическому союзнику, а не опытному специалисту.

Трамп, «очевидно, не осознает, какие раны он наносит национальной безопасности США», написал на прошлой неделе в «Твиттере» бывший глава аппарата ЦРУ и бывший старший директор Ситуационного центра Белого дома Ларри Пфайфер, после сообщений об отставке Гордон.

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Рольф Моуэтт-Ларсен, некогда возглавлявший европейское подразделение ведомства, настроен еще более пессимистично.

«Это признак того, что Трамп собирается сделать нечто совершенно неприемлемое в своем стремлении контролировать разведку и правоохранительные органы и консолидировать власть», – написал он в «Твиттере».

Некоторые видные законодатели также выражают недовольство тем, что Трамп делает с разведывательными органами.

«Президент продемонстрировал, что для него не проблема – сделать приоритетом свое политическое эго, даже в ущерб нашей национальной безопасности», – отметил на прошлой неделе вице-председатель сенатского Комитета по разведке демократ Марк Уорнер.


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