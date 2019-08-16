Разведсообщество США вступает в новую эпоху 4 16.08.2019, 8:06

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Директор Национальной разведки Дэн Коутс (слева) и руководители Агентства военной разведки и Агентства национальной безопасности

Фото: AP

Президент Трамп продолжает кадровые перестановки в руководстве спецслужб.

Двое руководителей американской разведки в четверг проводят в должности последний день, готовясь передать разведсообщество в руки временного главы, в то время как президент Дональд Трамп продолжает кадровые перестановки в руководстве разведки, сообщает «Голос Америки».

Директор Национальной разведки Дэн Коутс и его первый заместитель Сью Гордон уходят в отставку на фоне повышенной напряженности в отношениях между Китаем и протестным движением в Гонконге и назревающих кризисов в Персидском заливе, на Корейском полуострове и в других регионах.

Трамп сообщил об отставке Коутса в «Твиттере» в прошлом месяце, а менее двух недель спустя объявил, что свой пост покинет и первый заместитель директора Национальной разведки Сью Гордон, которая была первой в очереди на пост исполняющего обязанности главы ведомства.

Однако Гордон в письме, сопровождающем ее прошение об отставке, четко дала понять, что ее уход – вопрос «уважения и патриотизма, а не предпочтения».

«У вас должна быть своя команда», – написала она.

Трамп назначил Коутса, бывшего законодателя-республиканца и посла в Германии, вскоре после вступления в должность.

Однако, хотя Коутс быстро заслужил похвалы со стороны законодателей и ветеранов разведсообщества за способность «говорить правду власти», его публичные оценки зачастую расходились с утверждениями самого президента.

Так, в январе Коутс и другие главы разведывательных ведомств вызвали возмущение Трампа, когда в ходе дачи показаний в Конгрессе не согласились с его оценками ситуации в Иране, усилий по денуклеаризации Северной Кореи, а также опровергли утверждения президента о победе над группировкой «Исламское государство».

В серии твитов Трамп заявил, что Коутс и его коллеги «неправы», добавив: «Возможно, разведке пора вернуться к учебе!»

NEW: @POTUS taking a shot at his intelligence chiefs on #Iran - calls them "extremely passive and naive when it comes to the dangers...They are wrong!" pic.twitter.com/hkwCZDw7OT — Jeff Seldin (@jseldin) January 30, 2019

Коутс также вступил в публичную полемику с президентом в июле прошлого года, когда, выступая на форуме по безопасности, сказал, что решение Трампа в одиночку встретиться с высокопоставленными представителями российских властей в Белом доме было, «вероятно, не лучшим шагом».

There was also this moment from the #AspenSecurity Forum in July 2018, when outgoing @ODNIgov Dir Coats was asked about @POTUS' White House mtg w/#Russia FM #Lavrov & then Amb #Kislyak...



"[Sighs] Probably not the best thing to do"https://t.co/KjNaAOeAEw — Jeff Seldin (@jseldin) July 28, 2019

Пока американским разведсообществом будет руководить отставной адмирал Джозеф Магуайр, в прошлом служивший в спецназе ВМС и до настоящего момента занимавший пост директора Национального центра по борьбе с терроризмом.

Магуайру дают высокие оценки и представители разведки, в том числе Коутс, и ведущие законодатели.

«Я знаком с адмиралом Магуайром уже довольно давно, и я уверен в его способности взять на себя эту важную роль», – отметил на прошлой неделе глава сенатского Комитета по разведке Ричард Берр.

В прошлом году, в ходе слушаний по утверждению его кандидатуры на пост директора Национального центра по борьбе с терроризмом, Магуайр заверил, что не позволит, чтобы политические соображения влияли на то, как президенту подают развединформацию.

«Я более чем готов говорить власти правду, – сказал он. – Подстраивать информацию под предпочтения других людей значило бы служить плохую службу».

"I don't think that there's anything political about the position" said Joseph Maguire, nominated to lead the National Counterterrorism Center "If the analysis indicates that it is what it is...to color & shape the information to please other folks would be a disservice" pic.twitter.com/VoC5r99fJ7 — Jeff Seldin (@jseldin) July 25, 2018

Перед тем, как назначить Магуайра и.о. директора Национальной разведки, Трамп планировал выдвинуть на этот пост конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа. Однако Рэтклифф спустя несколько дней снял свою кандидатуру с рассмотрения из-за сомнений в его компетентности.

A "humbled and honored" @RepRatcliffe tweets he asked @POTUS to nominate someone else to @ODNIgov



"I do not wish for a national security and intelligence debate surrounding my confirmation, however untrue, to become a purely political and partisan issue" pic.twitter.com/pg8ScbEBsx — Jeff Seldin (@jseldin) August 2, 2019

Трамп говорил, что рассматривает несколько кандидатур на пост постоянного директора Национальной разведки, однако на прошлой неделе сказал журналистам: «Я не спешу, потому что у нас прекрасный и.о.»

«Директор Национальной разведки – это пост, который хотят все. Все, – подчеркнул Трамп. – Мы найдем кого-то, кто справится прекрасно. У нас большой выбор. Многие хотят получить этот пост».

Реакция разведсообщества

Несмотря на это, некоторые бывшие сотрудники разведки настроены скептически, выражая опасения, что Трамп в итоге может отдать предпочтение политическому союзнику, а не опытному специалисту.

Трамп, «очевидно, не осознает, какие раны он наносит национальной безопасности США», написал на прошлой неделе в «Твиттере» бывший глава аппарата ЦРУ и бывший старший директор Ситуационного центра Белого дома Ларри Пфайфер, после сообщений об отставке Гордон.

Sue Gordon’s forced resignation as deputy DNI today is an assault on inteligence. @realDonaldTrump is clearly ignorant of the wounds he inflicts on US national security. — Larry Pfeiffer (@LarryPfeifferDC) August 8, 2019

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Рольф Моуэтт-Ларсен, некогда возглавлявший европейское подразделение ведомства, настроен еще более пессимистично.

«Это признак того, что Трамп собирается сделать нечто совершенно неприемлемое в своем стремлении контролировать разведку и правоохранительные органы и консолидировать власть», – написал он в «Твиттере».

Deputy Director of National Intelligence reportedly just met Trump and decided to resign. I know Sue Gordon personally. She’s a loyal American. This is a sign Trump is going to do something unacceptable in his efforts to control intelligence&law enforcement and consolidate power. https://t.co/jotSnj3x95 — Rolf Mowatt-Larssen (@AmericanMystic) August 8, 2019

Некоторые видные законодатели также выражают недовольство тем, что Трамп делает с разведывательными органами.

«Президент продемонстрировал, что для него не проблема – сделать приоритетом свое политическое эго, даже в ущерб нашей национальной безопасности», – отметил на прошлой неделе вице-председатель сенатского Комитета по разведке демократ Марк Уорнер.