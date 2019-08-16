Эксперты о ядерном взрыве в России: Йод людям не поможет 6 16.08.2019, 9:09

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Российские власти должны предоставить все данные о ЧП на секретном полигоне.

С редакцией «Новой газеты» связался Брюно Шарейрон, директор лаборатории CRIIRAD — неправительственной Комиссии по поиску независимой информации о радиоактивности, которая была создана во Франции после Чернобыльской катастрофы. Господин Шарейрон выразил опасения относительно реальных масштабов радиационных выбросов, произошедших в результате взрыва на полигоне близ Неноксы (Архангельская область).

Шарейрон призвал обратить особое внимание на доклад CRIIRAD, опубликованный 14 августа.

Там сообщили, что сразу же после получения новости о взрыве (который унес 7 жизней) провели «целый ряд исследований и проверок».

«Моделирование, выполненное CRIIRAD», «показало, что если радиоактивные вещества были выброшены (8 августа) в 11.50 по местному времени (администрация Северодвинска заявляла, что именно в это время датчики зафиксировали «кратковременное повышение радиационного фона». — Ю. С.), то они должны были быть перенесены на восток и, значит, в Северодвинск, расположенный в 30 км к востоку от Неноксы».

Траектории для трех высот выброса: красным — для выброса на уровне земли, синим — на высоте 100 м, зеленым — на высоте 500 метров.

В CRIIRAD также полагают, что их «подозрения» относительно «возможной связи между повышением уровня гамма-излучения» и испытаниями «новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой 9M730 «Буревестник», «представленной в марте 2018 года Владимиром Путиным», — «по всей вероятности, подтверждаются».

Французские эксперты поясняют, что, если это так, то характеристика «ракета с ядерной энергетической установкой» может означать:

«Используется энергия, вырабатываемая радиоактивным источником.

Используется энергия, выделяемая реакциями деления внутри ядерного реактора».

Комиссия по поиску независимой информации о радиоактивности считает, что «более вероятна первая гипотеза», но в любом из этих случаев, «будь то радиоактивный источник или ядерное топливо, произошел взрыв радиоактивного материала» — поэтому для изучения реального вреда, нанесенного здоровью людей и окружающей среде, необходимо тщательное исследование всех параметров. А пока что — «все официальные заявления сводятся к отсутствию всякого радиологического риска, но при этом не приводятся цифры, которые бы это доказывали».

«Немногие имеющиеся цифры касаются только внешнего воздействия» (CRIIRAD ссылается на начальника отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентина Магомедова, заявившего, что уровень радиации поднялся до 2 микрозиверт в час в течение 30 минут, это в 20 раз выше нормы, а также Greenpeace Russia, где говорят, что такое превышение наблюдалось как минимум в течение часа).

«Если речь идет только о внешнем облучении, то воздействие действительно является весьма незначительным (во всяком случае, в нескольких десятках километров от места взрыва), но как насчет внутреннего облучения?» — задаются вопросом специалисты CRIIRAD, подчеркивая, что при имеющихся данных нельзя установить, какому воздействию подверглись люди, находившиеся вблизи взрыва, и какому риску они могут еще подвергнуться в случае невыполнения необходимых мер безопасности.

«Нельзя довольствоваться показателями мощности дозы, нужно обязательно знать тип(ы) радионуклида(ов), суммарную их активность в ракете и в воздухе, которым дышали люди в различных зонах поражения, — говорится в докладе. — Необходимо также удостовериться в том, что никто не мог употреблять пищу, загрязненную радиоактивными отложениями на земле и на воде».

Брюно Шарейрон подчеркивает, что в данном случае не идет речи о масштабной катастрофе — «никакого Чернобыля или Фукусимы», — но для местных жителей опасность может быть серьезной: радионуклиды, используемые в источниках энергии, — это «очень мощные излучатели».

«В частности, плутоний-238 и полоний-210 являются высокорадиотоксичными альфа-излучателями, как только проникают в ткани», «особенно при вдыхании».

И, наконец, есть еще один важнейший нюанс, на котором настаивают специалисты Комиссии: упомянутые радионуклиды «чаще всего имеют низкоинтенсивные гамма-излучения: низкое — для америция-241; очень низкое — для плутония-238, изотопов 142 и 144 церия; нулевое — для полония-210 (им был отравлен Александр Литвиненко — прим. ред.) и стронция-90».

А это значит, что даже если один из этих радионуклидов будет рассеян взрывом, «воздействие на уровень гамма-излучения, измеряемый датчиками, останется ограниченным или даже нулевым», — подчеркивает Брюно Шарейрон. При этом на самом деле уровень загрязнения может быть очень значительным.

«В этом контексте» 20-кратное превышение радиационного фона, отмеченное властями, «может свидетельствовать о чрезвычайно высоком уровне загрязнения воздуха»,

— выражают опасение в CRIIRAD и призывают российские власти «обнародовать данные о радиоактивном источнике, который использовался во взорвавшейся ракете», «представить информацию о местонахождении испытательной площадки» и «условиях рассеивания радиоактивного материала при взрыве».

«Самые тяжелые обломки упали вблизи места взрыва, но некоторые из них могли испариться и быть перенесенными на большие расстояния», — предполагают в CRIIRAD.

Эксперты Комиссии по поиску независимой информации о радиоактивности призывают российские власти определить (и обнародовать) все зоны заражения и, в случае необходимости, провести их дезактивацию.

Брюно Шарейрон призывает местных жителей «добиваться от властей полной информации» о последствиях взрыва, а пока на всякий случай соблюдать минимальные меры предосторожности: не есть местные фрукты и овощи (особенно широколистные — например, салат), которые были на открытом пространстве в день взрыва, и не пить местное молоко — пока не станут известны результаты анализа почв.

Наконец, директор лаборатории CRIIRAD прокомментировал сообщения о том, что местные жители скупают в аптеках таблетки стабильного йода и лекарства, которые его содержат. «Это вряд ли что-то даст в данном случае», — говорит Шарейрон. «Поглощение стабильного йода не оказывает никакого влияния на загрязнения, вызванные радиоактивными изотопами плутония, полония, америция, церия… или новым ядерным топливом», — подчеркивают специалисты CRIIRAD.