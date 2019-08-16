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Российский военный самолет устроил провокацию в США

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  • 16.08.2019, 10:35
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Российский военный самолет устроил провокацию в США
Иллюстрационное фото

Самолет неожиданно отклонился от курса.

Российский военный самолет отклонился от согласованного маршрута в США и пролетел над Чикаго.

Как передает WGN Channel 9 TV, был согласован маршрут из города Дейтон в штате Огайо к Великим водопадам на севере США.

Однако радары зафиксировали, как пилот внезапно отклонился от курса, резко повернул и пролетел над Чикаго.

Американский аналитик и бывший чиновник Пентагона Майк Карпентер предположил, что россияне пытались собрать разведывательные данные о важной инфраструктуре в США.

Полет осуществлялся в рамках договора по открытому небу, согласно которому 34 страны-участницы могут летать над территориями друг друга для контроля над вооружением и мониторинга передвижения военных сил.


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