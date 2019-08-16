Трамп: Пекин пойдет на уступки 16.08.2019, 12:19

Дональд Трамп

Фото: Lev Radin/Anadolu Agency/Getty Images

Президент США считает свою экономическую политику эффективной.

Президент США Дональд Трамп высказался в защиту своей экономической политики и своей позиции в торговой войне с Китаем, в то время как опасения по поводу возможной рецессии бросили тень на центральный элемент его предвыборной кампании: заявления о том, что при нем американская экономика снова стала великой, сообщает «Голос Америки».

В четверг Трамп выступил на предвыборном мероприятии в Манчестере в штате Нью-Гемпшир, который сыграл ключевую роль в его победе на выборах 2016 года и может существенно повлиять на его шансы в 2020 году.

Президент подчеркнул, что его тактики торгового давления воздействуют на Китай, хотя стороны по-прежнему далеки от договоренности, несмотря на возобновление переговоров, очередной раунд которых намечен на сентябрь.

По словам Трампа, девальвация китайской валюты со временем «очень сильно им повредит» и вынудит Пекин пойти на уступки.

«Они пойдут на соглашение», – выразил уверенность он.

Многие аналитики полагают, что введенные Трампом пошлины на китайские товары стали причиной замедления роста американской экономики, поскольку компании перекладывают дополнительные расходы на американских потребителей.

Однако президент с этим не согласен.

«Кстати, они съедают пошлины, – сказал он, имея в виду Китай. – Повышения цен не происходит».

Предупредив, что в случае победы кандидата от Демократической партии следует ждать политических инициатив, которые повлекут за собой повышение налогов, Трамп заявил, что, если бы не его победа в 2016 году, рынки бы обрушились, и в 2020 году ситуация будет аналогичной.

«У вас нет иного выбора, кроме как голосовать за меня, потому что иначе ваши пенсионные планы полетят в трубу… Любите вы меня или ненавидите, вам все равно нужно за меня голосовать», – сказал он.

Трамп также выступил с критикой с адрес ведущих кандидатов от Демократической партии, выразив мнение, что бывший вице-президент Джо Байден может «дохромать» до финишной прямой и победить в борьбе за номинацию. «Я отчасти надеюсь, что моим соперником будет он, – сказал президент. – Но я не против никого из них».

Находясь в отпуске на своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси, Трамп возложил вину за экономические проблемы на главу Федерального резерва Джерома Пауэлла, откладывающего снижение процентных ставок.

«Джею Пауэллу следует снижать ставки», – сказал Трамп журналистам в Нью-Джерси перед вылетом в Нью-Гемпшир.

Состояние национальной экономики самым отслеживаемым фактором в преддверии президентских выборов.

Из-за проблем в экономике избиратели отвернулись от действующего президента-республиканца Джорджа Буша-старшего в 1992 году, отдав предпочтение демократу Биллу Клинтону. В 2008 году экономика же способствовала поражению сенатора-республиканца Джона Маккейна в борьбе с демократом Бараком Обамой.

В интервью консервативному телеведущему Джеку Хиту Трамп признал, что на финансовых рынках «была пара неудачных дней», но выразил уверенность, что «будут и очень хорошие дни, потому что Китаю нужно было дать отпор».