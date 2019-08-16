Лукашенко признался, что боится за «Атлант» 1 16.08.2019, 12:58

Диктатор хочет посмотреть, что делается в стране с «белой техникой».

Лукашенко намерен детально разобраться в работе завода "Атлант". Об этом диктатор заявил сегодня, посещая его подшефное хозяйство "Шапчицы-агро" в Стародорожском районе, передает БелТА.

Лукашенко поинтересовался работой завода, его финансовыми показателями, уровнем заработной платы, объемами производства и реализации продукции. Правитель сказал, что в будущем планирует побывать на "Атланте" и подробнее ознакомиться с его работой.

"Посмотрим поглубже, что происходит. Я хочу посмотреть, что у нас вообще с "белой" техникой делается", - отметил он. По словам диктатора, у него есть "внутренняя настороженность и боязнь" за "Атлант".

"Но с этим мы на месте разберемся, на "Атланте", - добавил Лукашенко. Правитель также обратил внимание, что конкуренция на мировом рынке растет, на экономической ситуации в регионе могут сказаться и разлад в отношениях между США и Китаем, поэтому надо быть готовыми ко всем сложностям.