Ученые выяснили, как пить без похмелья 7 17.08.2019, 9:22

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Все зависит от нескольких факторов.

Очевидно, что чем больше человек пьет, тем более вероятным становится похмелье. Но есть ли какие-либо другие факторы, которые влияют на состояние здоровья человека после употребления алкоголя?

Исследование ученых из Нидерландов показало, что более темный алкоголь, как правило, делает похмелье на следующий день более тяжелым, чем светлый алкоголь, пишет «Новое время».

Причина заключается в том, что напитки темного цвета (красное вино, виски, коньяк, бурбон) вызывают более сильное похмелье из-за высокого содержания токсичных веществ под названием конгенеры. Они представляют собой сочетания органических молекул, спиртов и гистамина и образуются в процессе брожения. При этом именно эти вещества обогащают вкус этих разновидностей спиртного.

При этом даже в прозрачных напитках содержание конгенеров различается. Исследователи приводят в качестве примера два сорта водки, один из которых перегоняется десять раз, а второй — только четыре. Соответственно, похмелье во втором случае будет тяжелее.

Отмечается, что на тяжесть симптомов похмелья влияет продолжительность и качество сна. А вот вид и объемы пищи, которую потребляли люди в качестве закуски, значимого влияния на утренние последствия приема алкоголя не оказывали, хотя и влияли на скорость опьянения.

«На самом деле, единственный способ действительно избежать похмелья, это просто не пить. Причина алкогольного похмелья — не только в обезвоживании. Вот почему сколько бы вы не пили воды на следующий день, это не спасет от похмельного синдрома.

Вода поможет снизить сухость во рту, утолить жажду и головную боль, но общее болезненное состояние, которое мы называем похмельем, останется.

Скорее всего, симптомы похмелья вызваны особенностями функционирования нашей иммунной системы", — отмечает ведущий автор исследования профессор Йорис Верстер из Утрехтского университета.

Интересно, что свежее исследование, которое провели ученые из Австралии, показывает, что в основе механизмов похмелья лежат не только обезвоживание и изменения в иммунной системе, но и окислительный стресс, а также гормональные колебания.

Ученые подчеркивают тот факт, что многие факторы влияют на состояние похмелья. Тем не менее, установлена взаимосвязь между разновидностью напитка и тяжестью похмелья. По мнению исследователей, похмелье от виски будет более тяжелым, чем от такого же количества водки.

Словом, для того, чтобы утром после хорошего вечера жизнь не казалась путешествием ад, тщательно продумывайте, что и в каких количествах вы пьете.