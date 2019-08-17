В одесской гостинице, где погибли восемь человек, находилось 14 белорусов 4 17.08.2019, 14:53

5,894

Всего в гостинице находилось 200 человек.

Пожар в гостинице «Токио Стар» в Одессе произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли 8 человек, еще 10 пострадали, пишет РБК-Украина.

По данным полиции, на момент пожара в гостинице находилось 200 человек, в том числе 29 иностранцев: 14 граждан Беларуси, пять Франции, по двое граждан Турции и США, граждане Молдовы, Польши, Германии и т.д.

По данным правоохранителей, основной версией пожара в Одессе является короткое замыкание в электрощитовой рядом с прачечной. Кроме того, рассматривается еще две возможные версии: умышленный поджог с целью сокрытия убийства и неосторожное обращение с огнем посетителями отеля.

На данный момент установлены имена всех пострадавших, опознание погибших еще предстоит.