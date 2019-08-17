Ученые назвали последствия возможной ядерной войны между РФ и США 12 17.08.2019, 15:41

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Полномасштабная ядерная война приведет к наступлению ядерной зимы длительностью около десяти лет.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо, передает РБК.

По словам ученых, ядерные взрывы приведут к массовым пожарам и выбросам в атмосферу около 147 млн т сажи. Кроме того, ограничения солнечного света приведут к падению средней температуры воздуха на девять градусов — данная аномалия может продлиться порядка четырех лет.

Как прогнозируют эксперты, для того чтобы завеса от сажи начала заметно очищаться, потребуется около семи лет, еще три года уйдет на восстановление уровня солнечного света.

Согласно результатам исследования, ядерная война также способна привести к значительным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что повлечет за собой сильные муссоны.

Ученые сравнили свои выводы с результатами другой климатической модели для сценария атомной войны, которая была представлена в 2007 году Институтом космических исследований имени Годдарда NASA. Однако новое исследование учитывает воздействие на атмосферу, достигающее 140 км над поверхностью Земли, что на 60 км больше, чем модель NASA.

Уточняется, что новая модель с более подробным разъяснением о поведении аэрозольных частиц показала, что облака сажи исчезнут быстрее, чем это было представлено в докладе NASA, однако общая степень реакции мирового климата осталась прежней.