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Под Минском такса «разорвала» лицо 8-летней девочке

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  • 18.08.2019, 14:45
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Под Минском такса «разорвала» лицо 8-летней девочке
Иллюстрационное фото

Инцидент произошел во время празднования дня рождения.

На прошлой неделе 8-летнюю дочку минчанки Екатерины Войнилович-Ясючени пригласили на день рождения. Детский праздник проходил в парке активного отдыха в Ратомке. Пока родители именинницы пошли оплачивать детям квест, маленькие гости оказались рядом с таксой других отдыхающих. По словам Екатерины, пес «порвал» лицо ее Киры Доминики, девочку положили в больницу. Хозяин собаки говорит, что до сих пор не понимает, как произошло это ЧП. Его Амур, рассказывает, всегда был окружен детьми и вел себя спокойно, сообщает tut.by.

Фото: Екатерина Войнилович-Ясюченя

Мама: «Почти два часа дочке сшивали лицо»

День рождения, куда пригласили Киру Доминику, проходил 11 августа в парке активного отдыха «Кольт». Детей на праздник позвали без взрослых. По словам Екатерины, маленькие гости были под присмотром бабушек и родителей именинницы.

— Всего было шесть детей, — вводит в курс дела Екатерина. — Пока подруга (мама именинницы) пошла оформлять квест, дети с бабушками пошли к беседке. По соседству отдыхала компания. Недалеко от них на длинном поводке была привязана большая такса.

Дети, рассказывает собеседница, ринулись к собаке. Спросили, можно ли ее погладить. Им ответили, что пес добрый.

— Кира наклонилась к собаке… Пес «порвал» ей лицо, было минимум три контакта, — описывает ситуацию собеседница.

— Я даже не поняла, как все произошло, — говорит Светлана Никулина, бабушка именинницы, которая была в тот момент рядом. — Мы приехали, вышли из машины. Взяли пакеты и пошли к своей беседке, дети побежали вперед. Не успели со сватьей поставить сумки, как услышали детский крик. Я обернулась — стоит Кира, у нее разорвано лицо. Где была собака? Не знаю, сразу мы ее не видели. Я побежала в администрацию, просила вызвать скорую и милицию.

Рядом находился один из работников парка, который с аптечкой прибежал на место ЧП.

— Других детей мы оттуда сразу увели, — говорит бабушка. — Из компании, где была собака, никто не подошел и не извинился. Они продолжали жарить шашлыки. Когда дочь стала кричать, что это был детский день рождения, что мы взяли чужого ребенка, ей сказали: «Закрой рот и не истери». На этом разговор закончился.

— Из Минска в Ратомку мы с папой Киры прилетели, когда приехала скорая, — продолжает Екатерина. — Дочку забрали в больницу. В понедельник была операция. У нее порвана губа, щека, под глазом. Почти два часа ей сшивали лицо. Теперь нужно обращаться к пластическим хирургам.

— Хозяева собаки подходили к вам поговорить?

— Когда проходили следственные мероприятия, они продолжали отдыхать. Только в конце, когда мы пришли на стоянку, — отвечает мама. — Я сказала, что не хочу их ни видеть, ни слышать.

Сейчас Екатерина планирует подавать в суд на парк и владельцев таксы.

— У собаки не было прививки от бешенства, и дочке сейчас делают уколы. Я хочу, чтобы хозяева собаки ответили за случившееся, — поясняет свою позицию Екатерина. — Что касается парка, я не понимаю, почему они пустили в общественное место собаку без намордника? Почему пес оказался возле нашей беседки? Они должны были проследить, чтобы этого всего не произошло.

Хозяин собаки: «Это моя собака, и я готов отвечать. Хотя я не знаю, кто в этой ситуации виноват»

Александр Варакса — хозяин собаки. Его таксе Амуру восемь с половиной лет. Пес появился в семье, когда у мужчины родился старший сын. С тех пор животное все время живет с ними.

Фото: Александр Варакса

— У нас много друзей с детьми. Вокруг таксы всегда куча мальчиков и девочек — и никогда никаких инцидентов не случалось, — описывает поведение питомца Александр.

— В то воскресенье мы взяли его с собой на природу. Он невысокий, в холке 20 сантиметров, поэтому намордник ему не нужен. Но он и не агрессивный.

В Ратомке, продолжает собеседник, их отдыхало 12 человек: шесть взрослых и столько же детей. В тот день, говорит мужчина, произошло «чудовищное стечение обстоятельств». В парке вокруг еды собиралось много ос, и одна из них укусила таксу за лапу. Чтобы уберечь животное от насекомых, Александр немного отвел Амура от своего пикника и привязал к дереву.

— Собака находилась метров за 10−15 от того места, где остановились только что подъехавшие отдыхающие, — возвращается к тем событиям собеседник. — Когда все произошло, рядом с Амуром сидел мой друг, а я нанизывал шашлыки возле своей беседки. Позже Сергей рассказывал, что дети обступили таксу. Животное вело себя спокойно. А потом девочка наклонилась к нему личиком, видимо, хотела поцеловать — и в доли секунды все произошло. Почему собака так отреагировала, я не знаю. Может, ребенок задел покусанную лапку. После всего этого я звонил заводчикам, в приют на Гурского, спрашивал их мнение. Мне пояснили: когда к собаке приближаешься лицом, она может воспринять это как агрессию.

В их компании, Александр рассказывает свою версию происходящего, была девушка-хирург — Светлана. Она, по словам мужчины, сразу же подхватила девочку, обработала ей раны и держала ее на коленях до приезда скорой. Светлане помогал сотрудник парка.

— Это зафиксировано следователем, — рассказывает хозяин собаки и говорит, что они сразу вызвали скорую. — Я находился в стороне, потому что физически ничем не мог помочь. Родители Киры приехали со скорой. Увидев ребенка, мама заплакала. Сказала папе ехать в больницу, а потом начала меня оскорблять. Я попросил ее успокоиться. Сказал, что криками мы ребенку не поможем.

По словам Александра, когда скорая и милиция уехали, они с женой подошли к маме девочки и извинились.

— Сказали, у нас есть знакомые врачи. Если нужна какая-то помощь, мы готовы помогать, — говорит Александр. — Я оставил свой адрес и телефон. Мама девочки ответила: «Не нужно, мы будем решать этот вопрос по-другому».

— А что сейчас с собакой?

— Она на даче, ведет себя спокойно. У Амура не было прививки от бешенства, но он не бешеный. Он домашний, сам по себе никогда не гуляет.

Во вторник Александр с женой ездили в больницу навестить Киру. В палате девочка была с папой.

— Мы еще раз извинились, предложили помощь. Папа сказал: «Дело уже заведено», — говорит Александр. — Но ведь дело не в том, заведено дело или нет. Это моя собака, и я готов отвечать. Хотя я не знаю, кто в этой ситуации виноват. Но главное другое — есть ребенок, который пострадал, и ему нужна по максимуму помощь. Папа девочки сказал: «Я вас услышал».

Парк: «В законе нет нормы, которая запрещает приводить в парки собак»

В парке активного отдыха «Кольт» поясняют: у территории, которую они арендуют, открытый доступ. Местные жители могут туда приходить.

— Мы не можем установить в парке свои правила. Люди здесь должны себя вести по законодательству. А в законе нет нормы, которая запрещает приводить в парки собак, — говорит Сергей Громов, собственник парка. — Если бы это был какой-то большой пес, мы бы сделали замечание и попросили надеть намордник, но он — невысокий. Мы огорчены тем, что случилось. Я дал маме девочки свой номер. Просил если что звонить. Мы сделали их группе большую скидку на игру. Старались, чтобы им было максимально комфортно.

В управлении информации и общественных связей МВД сообщили: по данному факту проводится проверка.

— Безусловно, если ребенок пострадал, то в рамках действующего законодательства будут предприняты все меры, чтобы защитить ребенка, — отметила Ольга Чемоданова, начальник управления.


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