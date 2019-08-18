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Ученые нашли затерянную часть древней Земли

  • 18.08.2019, 17:20
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Ученые нашли затерянную часть древней Земли

Специалисты изучили 23 образца сверхглубоких алмазов.

В недрах Земли найдены признаки древнего резервуара магмы, возраст которого близок к возрасту Луны. Такое открытие сделали ученые Австралийского национального университета, пишет lenta.ua.

Они изучили 23 образца сверхглубоких алмазов, которые оказались на поверхности после мощных извержений вулканов. Специалисты проанализировали изотопный состав гелия, содержащийся в этих алмазах.

Оказалось, что состав изотопов похож на состав газов, которые существовали еще до столкновения Земли и Луны.

Выяснилось, что в недрах находился резервуар с древним веществом, которое не изменялось около четырех миллиардов лет.


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