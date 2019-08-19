Пять топ-чиновников, которые в ближайшее время могут лишиться своих должностей 8 19.08.2019, 11:24

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Больше всего досталось главе Комитета госконтроля.

Udf.by рассказывает, что осталось за рамками сообщений пресс-службы о поездке Александра Лукашенко в пятницу 16 августа.

Наезд на Анфимова и упоминание о Румасе

Больше всего досталось главе Комитета госконтроля.

Губернатор Минской области Анатолий Исаченко рассказал, как в регионе смогли сэкономить на глифосатах (гербициде для борьбы с сорняками): закупали напрямую у производителей, а не посредников. После этого Лукашенко обратился к Леониду Анфимову: «Это твоя работа». «Так мы их и заставляем, товарищ президент», – отреагировал руководитель Комитета госконтроля.

Но такой ответ взбесил Лукашенко. Он стал публично распекать Анфимова:

«Так не надо заставлять, факты на стол. То, что они сделали (в Минской области), – это хорошо. Это нам с тобой сигнал. Посмотри, где еще переплачивают. И до сих пор вы мне не доложили по посредникам. Вы, наверное, до выборов тянете. Наверное, собрались с Румасом уходить. Так не надо тянуть – уходите сейчас!»

Анфимов в ответ глубоко вздохнул и промолчал. Выглядел при этом он расстроенным.

Но для руководителя Комитета госконтроля это был еще не конец. При посещении Стародорожского опытного лесхоза Лукашенко поручил разработать программу по вовлечению в оборот низкокачественной деловой древесины:

«И за пять лет вы должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски. А не то, что зашел в лес, а там такие деревья поваленные…»

В этот момент Анфимова угораздило вставить свои пять копеек: «У меня самого душа болит». Реакция Лукашенко была такой: «Ну у тебя должна не душа болеть. Ты ответишь за лес». Анфимов поспешил согласиться: «Я знаю, товарищ президент».

Критика Косинца и Шерстнева

Бывшему губернатору Витебской области Александру Косинцу и теперешнему Николаю Шрстневу досталось от Лукашенко, когда тот стал учить чиновников, как использовать комбайны при уборке урожая.

«Если вы видите там болото, не надо по-косинецковски, как он там в Витебской области делал, и сейчас эта привычка у Шерстнева осталась: загнать комбайн по самое не могу, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо, комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна. Посмотрите: если нет, вручную косите и обмолачивайте, как это было раньше», – заявил Лукашенко.

Присутствовавший при этом помощник Лукашенко Косинец растерянно улыбался: такие слова в присутствии журналистов и других чиновников выглядели чуть ли не как унижение.

По всей видимости, сильно напрягся и губернатор Шерстнев: весной он получил от Лукашенко очередной выговор за невыполнение поручения о своевременной выплате зарплат. И вот теперь руководитель страны им снова недоволен.

Угроза в форме шутки гендиректору «Атланта»

В «Шапчицы-агро», подшефном хозяйстве завода «Атлант», Лукашенко встретил гендиректор промышленного гиганта Виктор Шумило. Разговор с ним Лукашенко начал издалека: сельское хозяйство не сможет дальше развиваться без поддержки со стороны крупных промышленных. «И надо эти хозяйства, которые слабые, вот тебе еще одно (передать), еще кому-то», – отметил Лукашенко.

Виктор Шумило как будто испугался такой перспективы: «Так уже ж дали». «Ну, я имею в виду, кому дали, а кому-то нет», – сказал руководитель страны.

Но к несчастью гендиректора «Атланта», на этом Лукашенко не успокоился. Был заслушан доклад, во время которого местные власти заявили: показатели «Шапчицы-агро» впечатляют, а вот земли хозяйству не хватает, поэтому «Атланту» предлагают присоединить соседнее хозяйство – пусть и не такое успешное, но крепкое.

Лукашенко то ли в шутку, то ли всерьез вновь обратился к Шумило: «Бери пока убыточное не дали».

В завершение Лукашенко напряг гендиректора «Атланта» словами, что у него есть «внутренняя настороженность и боязнь» за предприятие: «Но с этим мы на месте разберемся, на «Атланте».

Вряд ли после поездки Лукашенко в Стародорожский район у названных чиновников сон был крепким.