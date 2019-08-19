Путина в Финляндии повезут в крепость, построенную для борьбы с российской угрозой 2 19.08.2019, 19:21

Финский президент явно на что-то намекает.

История Суоменлинны, или Свеаборга, ‒ концентрация политики великих держав, говорит профессор европейской истории Лаура Колбе.

Президент России Владимир Путин прибудет в Финляндию с визитом в среду, 21 августа. Путина примет президент Саули Ниинистё.

Сообщается, что после проведения официальных переговоров в Президентском дворце состоится обед в Суоменлинне, пишет Helsingin Sanomat (перевод - inosmi.ru).

Почему в Суоменлинне? Имеет ли выбор объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве места для обеда президентов особое значение?

«Суоменлинна ‒ действительно серьезный символ. Это вовсе не забытая всеми военная деревня», ‒ говорит Лаура Колбе (Laura Kolbe), профессор истории Европы в Хельсинкском университете.

Суоменлинна близ Хельсинки ‒ морская крепость. Ее начали возводить в период шведского господства в 1748 году. Она была создана для защиты Швеции от России.

«В Суоменлинне сохраняются аспекты шведской, российской и финской национальной истории. Это поистине военное и политическое место».

Крепости было дано название «Свеаборг» («Шведская крепость», шв.), которое преобразовали в финское «Виапори». Она играла немалую роль в Русско-шведской войне 1808-1809 годов.

Крепость Виапори сдалась русским в мае 1808 года. В следующем году Финляндия стала княжеством, подконтрольным Российской империи. Виапори превратилась в российский военный объект.

О смене власти свидетельствовала и появившаяся на территории крепости православная церковь.

По мнению Колбе, история Суоменлинны, или Свеаборга, ‒ концентрация политики великих держав.

«Если задуматься о геополитической истории региона Балтийского моря, то столицы Хельсинки и Санкт-Петербург были рождены, чтобы стать сценой борьбы за власть и государственность».

После революции в России и обретения Финляндией независимости Виапори отошла Финляндии. Крепость получила название «Суоменлинна» («Финская крепость», фин.). Церковь сделали лютеранской, луковичные купола разрушили, но внутренняя структура православной церкви заметна до сих пор.

К полудню 15 августа канцелярия президента Финляндии еще не ответила на вопрос о посещении президентами Суоменлинны.

Перед ужином Ниинистё и Путин встретятся в Президентском дворце. Согласно пресс-релизу канцелярии, помимо двусторонних отношений Финляндии и России, будут обсуждаться «региональные и международные вопросы».