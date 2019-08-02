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Ученые восстановили облик пса, который жил 4000 лет назад

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  • 2.08.2019, 11:07
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Останки этой собаки нашли еще в 1901 году на Оркнейских островах.

Ученые из Эдинбургского университета совместно с криминалистами восстановили облик собаки, которая жила около 4000 лет назад. Вот как выглядел самый древний пес, известный науке:

Останки этой собаки нашли еще в 1901 году на Оркнейских островах. До настоящего времени они хранились в коллекции Национального музея Шотландии, а теперь, с помощью томографии, удалось понять, как располагались мышцы и кожа на морде доисторического питомца, пишет журнал «Нож».

«Эта реконструкция была особенно интересна, потому что я впервые использовала методы судебной экспертизы таким образом, — говорит приглашенный эксперт-криминалист Эми Торнтон. — У нас возникали сложности, так как по сравнению с людьми существует гораздо меньше данных, касающихся средней глубины ткани в собачьих черепах».

Всего на Оркнейских островах археологи нашли останки 24 собак. Люди содержали и обучали их, и, возможно, использовали для загона овец.


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