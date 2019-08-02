Брестские активисты: Мы хотим, чтобы на двери завода АКБ повесили замок 2 2.08.2019, 11:50

Аккумуляторный завод в Бресте

Фото: Ирина Ареховская

Почему в Бресте продолжают протестовать против аккумуляторного завода.

«Белсат» выяснял у участников протеста против завода АКБ, почему те по-прежнему каждое воскресенье выходят на главную площадь Бреста.

Протест против строительства (а позднее – введения в эксплуатацию) аккумуляторного завода в предместье Бреста стал одним из самых протяженных в белорусской истории. Люди начали каждое воскресенье выходить на центральную площадь города в январе 2018-го: активистов регулярно задерживали, наказывали штрафами, а против некоторых даже возбуждали уголовные дела.

В этом году в конце июня по обвинению в коррупции задержали Виктора Лемешевского – собственника «1АКGroup», куда входит «АйПауэр» (которой и принадлежит завод). Завод якобы закрылся, так и не начав работу. Однако брестчане продолжают устраивать уличные акции.

Традиционное кормление голубей в Бресте в знак протеста против аккумуляторного завода

Фото: «Белсат»

«До победы еще далеко»

В минувшее воскресенье, 28 июля, около 150 человек вновь вышли на площадь Ленина. Накануне заместитель министра природы Андрей Хмель во время встречи с одним из лидеров протеста Дмитрием Бекалюком заверил последнего, что единственное действующее заключение государственной экологической экспертизы по поводу завода – отрицательное.

«Тем не менее местные власти пытаются по-своему трактовать решения, нажимаются определенные рычаги, чтобы завод не был закрыт, а просто перешел к другому собственнику. В настоящее время идет доработка проектной документации и ее будут повторно подавать на экологическую экспертизу», – говорит Бекалюк.

Дмитрий Бекалюк выступает на собрании в Тельмах

Фото: «Белсат»

И хотя в июне руководитель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал указ о прекращении строительства завода, активист утверждает, что на самом деле документ игнорируется.

«Ежедневно туда по-прежнему приезжают 25-30 человек рабочих в униформе, делают какие-то манипуляции, мы не знаем, что точно. Но это значит одно: завод на самом деле не закрыт.

Самое главное для нас сегодня – выяснить, какими методами заинтересованные стороны будут его работу восстанавливать. Это не победа и до нее еще далеко, поэтому люди и выходят протестовать», – объясняет Дмитрий.

Брестский блогер и один из участников протеста Александр Кабанов рассказал журналистам, каким образом активисты будут продолжать борьбу.

Александр Кабанов заявил, что противники запуска аккумуляторного завода решили выставить свои кандидатуры на выборы

Фото: «Белсат»

«Мы планируем выдвинуть несколько человек из инициативной группы против завода на «парламентских выборах» осенью. По предварительной договоренности, это могут быть Дмитрий Бекалюк, Демьян Лепясевич и я, но окончательного решения пока нет. Вместе с тем, будут продолжаться «кормления голубей» по воскресеньям. Я уже даже не представляю себе Бреста без этого, сбор на площади вошел в привычку, стал для брестчан традицией», – говорит Кабанов.

По его словам, в начале протеста, полтора года назад, собирались «всего человек 20, максимум 50». Когда люди увидели реакцию властей – задержания, суды, отписки чиновников – это мотивировало их на более массовый протест.

«Понимаете, нашей целью не было посадить Лемешевского. Мы хотели, чтобы на этот завод повесили замок, вывезли оттуда оборудование и перепрофилировали помещение под какое-то другое производство.

Но сейчас дирекция «АйПауэр» всеми силами старается продвинуть документы на повторную экспертизу, чтобы получить разрешение на эксплуатацию», – добавляет он.

Вместе с тем активист отмечает: он никогда не теряет уверенности, что завод рано или поздно будет закрыт окончательно.

Статкевич: «Если ослабить протест – все вернется на свои места»

Брестский протест характерен тем, что к нему почти не имеют отношения известные политики и оппозиционные активисты. В основном участие принимают местные жители, их организуют наиболее активные и опытные соратники.

Единственным политиком, который решил поддержать протестующих, стал лидер БНК, экс-политзаключенный Николай Статкевич. Он дважды приезжал в Брест, чтобы выразить свою поддержку противникам завода. В октябре 2018-го, когда активисты специально пригласили Статкевича в Брест, его за это наказали административным арестом.

Николай Статкевич

Фото: «Белсат»

Сегодня Статкевич считает, что протест в Бресте имеет перспективу, но главное, утверждает политик, чтобы люди «не ослабляли давления».

«Они стоят за свое, так как ситуация с заводом затрагивает их персонально. Когда-то эти люди за собственные деньги построили в хорошем районе дома, а потом вдруг рядом появилась это ядовитое учреждение. Дальше судьба протеста будет зависеть, естественно, от изменения ситуации в стране, но также и от упорства самих участников. Я неоднократно говорил им, что, если ослабить давление – все вернется на свои места».

Что касается именно его дальнейшего участия в брестских протестах, Статкевич говорит:

«Если организаторы пригласят меня выразить поддержку – я сделаю все возможное, так как это вопрос жизни людей, жизни целого города, здесь стоит рисковать».