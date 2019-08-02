Брестские активисты: Мы хотим, чтобы на двери завода АКБ повесили замок

Брестские активисты: Мы хотим, чтобы на двери завода АКБ повесили замок2
- 2.08.2019, 11:50
Почему в Бресте продолжают протестовать против аккумуляторного завода.
«Белсат» выяснял у участников протеста против завода АКБ, почему те по-прежнему каждое воскресенье выходят на главную площадь Бреста.
Протест против строительства (а позднее – введения в эксплуатацию) аккумуляторного завода в предместье Бреста стал одним из самых протяженных в белорусской истории. Люди начали каждое воскресенье выходить на центральную площадь города в январе 2018-го: активистов регулярно задерживали, наказывали штрафами, а против некоторых даже возбуждали уголовные дела.
В этом году в конце июня по обвинению в коррупции задержали Виктора Лемешевского – собственника «1АКGroup», куда входит «АйПауэр» (которой и принадлежит завод). Завод якобы закрылся, так и не начав работу. Однако брестчане продолжают устраивать уличные акции.
«До победы еще далеко»
В минувшее воскресенье, 28 июля, около 150 человек вновь вышли на площадь Ленина. Накануне заместитель министра природы Андрей Хмель во время встречи с одним из лидеров протеста Дмитрием Бекалюком заверил последнего, что единственное действующее заключение государственной экологической экспертизы по поводу завода – отрицательное.
«Тем не менее местные власти пытаются по-своему трактовать решения, нажимаются определенные рычаги, чтобы завод не был закрыт, а просто перешел к другому собственнику. В настоящее время идет доработка проектной документации и ее будут повторно подавать на экологическую экспертизу», – говорит Бекалюк.
И хотя в июне руководитель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал указ о прекращении строительства завода, активист утверждает, что на самом деле документ игнорируется.
«Ежедневно туда по-прежнему приезжают 25-30 человек рабочих в униформе, делают какие-то манипуляции, мы не знаем, что точно. Но это значит одно: завод на самом деле не закрыт.
Самое главное для нас сегодня – выяснить, какими методами заинтересованные стороны будут его работу восстанавливать. Это не победа и до нее еще далеко, поэтому люди и выходят протестовать», – объясняет Дмитрий.
Брестский блогер и один из участников протеста Александр Кабанов рассказал журналистам, каким образом активисты будут продолжать борьбу.
«Мы планируем выдвинуть несколько человек из инициативной группы против завода на «парламентских выборах» осенью. По предварительной договоренности, это могут быть Дмитрий Бекалюк, Демьян Лепясевич и я, но окончательного решения пока нет. Вместе с тем, будут продолжаться «кормления голубей» по воскресеньям. Я уже даже не представляю себе Бреста без этого, сбор на площади вошел в привычку, стал для брестчан традицией», – говорит Кабанов.
По его словам, в начале протеста, полтора года назад, собирались «всего человек 20, максимум 50». Когда люди увидели реакцию властей – задержания, суды, отписки чиновников – это мотивировало их на более массовый протест.
«Понимаете, нашей целью не было посадить Лемешевского. Мы хотели, чтобы на этот завод повесили замок, вывезли оттуда оборудование и перепрофилировали помещение под какое-то другое производство.
Но сейчас дирекция «АйПауэр» всеми силами старается продвинуть документы на повторную экспертизу, чтобы получить разрешение на эксплуатацию», – добавляет он.
Вместе с тем активист отмечает: он никогда не теряет уверенности, что завод рано или поздно будет закрыт окончательно.
Статкевич: «Если ослабить протест – все вернется на свои места»
Брестский протест характерен тем, что к нему почти не имеют отношения известные политики и оппозиционные активисты. В основном участие принимают местные жители, их организуют наиболее активные и опытные соратники.
Единственным политиком, который решил поддержать протестующих, стал лидер БНК, экс-политзаключенный Николай Статкевич. Он дважды приезжал в Брест, чтобы выразить свою поддержку противникам завода. В октябре 2018-го, когда активисты специально пригласили Статкевича в Брест, его за это наказали административным арестом.
Сегодня Статкевич считает, что протест в Бресте имеет перспективу, но главное, утверждает политик, чтобы люди «не ослабляли давления».
«Они стоят за свое, так как ситуация с заводом затрагивает их персонально. Когда-то эти люди за собственные деньги построили в хорошем районе дома, а потом вдруг рядом появилась это ядовитое учреждение. Дальше судьба протеста будет зависеть, естественно, от изменения ситуации в стране, но также и от упорства самих участников. Я неоднократно говорил им, что, если ослабить давление – все вернется на свои места».
Что касается именно его дальнейшего участия в брестских протестах, Статкевич говорит:
«Если организаторы пригласят меня выразить поддержку – я сделаю все возможное, так как это вопрос жизни людей, жизни целого города, здесь стоит рисковать».