Японские ученые будут выращивать человеческие органы в животных 2.08.2019, 18:21

Ученые уже получили разрешение японского правительства.

Японские ученые получили разрешение правительства на опыты по выращиванию человеческих органов внутри животных, сообщает RFI.

Опыты заключаются в введении индуцированных стволовых клеток человека (iPS) в модифицированные эмбрионы животных. Индуцированные стволовые клетки – это клетки, полученные путем эпигенетического перепрограммирования. Их особенность заключается в том, что, теоретически, из них может вырасти любой орган, в зависимости от того, в какую часть живого организма они помещены. Но до «выращивания» человеческих органов внутри животных для последующей их трансплантации еще далеко. Исследованием японских ученых руководит Хиромитсу Накоши, профессор генетики Стенфордского университета.

Опыты по созданию получеловеческих-полуживотных эмбрионов в Японии велись уже несколько лет. Но по действовавшему в стране законодательству эти эмбрионы должны быть разрушены через 14 дней после окончания опыта — по этическим соображениям. Хиромицу Накоши удалось добиться разрешения японского правительства не уничтожать эмбрионы. Об этом 26 июля написало научное издание Nature.

Конечной целью исследования является получение органов для трансплантации больным. Противники таких опытов опасаются, что ученые будут вживлять индуцированные стволовые клетки в мозг животных. В ответ ученый-генетик утверждает, что будет проводить свои исследования исключительно на поджелудочной железе. Первоначально он собирается вживлять человеческие клетки мышам и крысам, затем надеется на получение разрешения проводить опыты на свиньях.