В Беларуси зафиксировано падение розничного товарооборота 16 20.08.2019, 17:38

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Фото: charter97.org

У населения нет денег?

Впервые за много месяцев индекс розничных продаж опустился ниже нулевой отметки. Banki24.by выяснял, как, где и почему это произошло и что будет в перспективе. По оценке Белстата за январь—июль 2019 года розничный товарооборот увеличился на 5,2% до 27,7 млрд BYN.

В июле 2019-го продажи в ритейле выросли на 4,1%. Где же тогда произошла просадка? Во-первых, сам по себе рост товарооборота всего на 4,1% — минимальное значение за период с июня 2017 года.

Во-вторых, официальная статистика в оперативном режиме дает региональный срез данных. И вот там-то обнаруживается неприятный для властей факт — сокращение розничных продаж в июле 2019 года. Хуже всех себя показала Витебская область. За 7 месяцев 2019 года розничный товарооборот на Витебщине вырос на 3%.

Для сравнения: в благополучной Минской области за это же время товарооборот увеличился на 9%. За июль 2019-го розничные продажи в Витебской области сократились на 1,8%. Это первое падение товарооборота в помесячной динамике с февраля 2017 года. Сведений в разрезе продовольственных и непродовольственных товаров пока нет.

Однако почти наверняка в июле-2019 на Витебщине упали продажи продовольствия. За второй квартал 2019 года прирост товарооборота продтоваров в Витебской области составил лишь 0,7%.

Отдельно за июнь-2019 индекс продаж на Витебщине стал вообще нулевым. За тот месяц населению в реальном выражении продали ровно столько товаров, сколько в прошлом году.

Что же стало причиной неутешительных результатов?

Один из основных факторов — маленькая зарплата в районах Витебщины. По последним расчетам властей именно в Витебской области самая низкая медианная зарплата в стране. Шарковщинский район застолбил за собой аутсайдерское место в масштабах всей Беларуси. Также немаловажен отток трудоспособного населения из регионов. Витебская область граничит сразу с 3 государствами — Литвой, Латвией и Россией. У всех соседей Витебщины выше средний уровень зарплат. Нередко и товары по месту работы трудовых мигрантов дешевле, чем у нас.

Поэтому гастарбайтеры тянут в семьи доступный по цене импорт и не закупаются в Беларуси. Витебская область — самая вымирающая в Беларуси. На севере особенно много пустующих деревень.

Как известно, сельская местность — это безраздельная вотчина потребкооперации. Чем меньше жителей в деревнях и агрогородках, тем меньше темпы товарооборота.

Распространяется ли негатив на другие регионы Беларуси?

Да, такие процессы уже идут. Уже сейчас более чем в 20 районах страны розничный товарооборот падает к 2018 году. В список входят территории из разных областей. Следующий кандидат на обнуление темпов товарооборота — Гомельская область.

На Гомельщине в первом квартале продажи продовольствия выросли только на 1%, во втором — на 0,4%. Напряженная ситуация складывается в Ельском, Добрушском, Лоевском, Хойникском и Брагинском районах. В июле товарооборот в целом по Гомельской области поднялся всего на 1%. Причем замедление продаж произошло даже на фоне упавшей базы сравнения по 2018 году. В целом, по 2019 году можно констатировать деградацию потребительского спроса на все большем количестве территорий Беларуси. Если правительство или местные власти не влезут в ситуацию руками, расползание отрицательных тенденций по стране продолжится.