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Пассажир выиграл суд у «Белавиа»

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  • 20.08.2019, 17:45
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Пассажир выиграл суд у «Белавиа»
Иллюстрационное фото charter97.org

Перевозчик подал апелляцию.

История из зимы и ее летнее продолжение. Конца вроде как еще не случилось. 4 февраля Валентин летел рейсом «Белавиа» из Питера в Минск. С собой вез подаренную другом картину, пишет «Онлайнер».

По прибытии в столицу нашей родины оказалось, что подарка нет. Был составлен соответствующий акт, но багаж так и не нашелся. Стартовала долгая переписка. Пассажир просил «Белавиа» разъяснить, «какие меры были приняты для нахождения багажа». А в случае его вероятной утери выплатить денежную компенсацию морального вреда. Картина не нашлась, компенсации не случилось, случился суд.

Спорщики провели встречу. Пассажиру озвучили сумму компенсации за потерянный багаж — $20. Мужчина возмутился. Мол, несоразмерность компенсации приводит к невозможности урегулирования возникшего конфликта мирным путем.

При определении суммы компенсации в размере $20 компания исходила из расчета $20 = 1 килограмм груза.

— Указанные расчеты не позволяют объективно оценить стоимость того или иного утерянного багажа, а производить оценку следует исходя из принципов разумности и справедливости, — настаивал Валентин, после чего написал еще одно обращение. Просил понять, насколько нестандартна данная ситуация и какие моральные страдания несет человек, который утрачивает подарок близкого друга.

В итоге предложил другие возможные способы компенсации. Мол, друг живет в Казани. «Белавиа» было красиво продать за символический доллар билеты в столицу Татарстана или Беларуси. Ну, чтобы товарищи встретились. А конфликт Валентина и компании забылся. Не случилось. Мужчина подал в суд. Попросил взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере 500 рублей.

На прошлой неделе Валентин рассказал, что в июле был суд, который он выиграл.

– Однако «Белавиа», видимо, не согласна с таким решением суда и подала апелляцию. Так что to be continued. Я просил 500 рублей, судья назначил 200. Но я их не получил, потому что снова-таки компания подала апелляцию. Думаю, следующий суд будет в конце августа или в сентябре.


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