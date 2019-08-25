Ученые рассказали, какой станет Земля через 100 лет 3 25.08.2019, 9:15

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Климат на планете будет совсем другим.

Из-за быстро преобразующейся синоптической ситуации ученые не рискуют давать долгосрочные прогнозы, но они уверены, что в ближайшие 100 лет климат изменится, сообщает tv.ua.

Исследователи прогнозируют, что через 100-300 лет температура на поверхности резко возрастет. Поскольку ледники продолжат таять, а уровень океана — повышаться, прибрежные города будут медленно уходить под воду, течение Гольфстрим, определяющее климат в Северной Европе, ослабнет, а Сахара начнет захватывать новые территории. Не обойдется и без потерь флоры и фауны, некоторые виды животных и сельскохозяйственных культур исчезнут.

Через тысячу лет уровень мирового океана достигнет таких высот, что затопленными окажутся Майами, Нью-Йорк, Мальдивские острова и Нидерланды. В Европе может начаться ледниковый период, и в Финляндии, например, станет холоднее, чем в Сибири.