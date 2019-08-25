Неудобная правда о гибели «Курска» 3 25.08.2019, 13:32

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Почему она утонула?

19 лет назад в Баренцевом море погибла атомная подлодка «Курск». В следующем году наверняка будет много речей и слов про героизм, про самопожертвование. Мы специально решили не ждать круглой даты. Потому что мы хотим поговорить не про героизм, а про причины, рассуждает редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров.

Официальное следствие, как известно, не установило виновных в гибели «Курска». Очевидно, это было политическое решение. Почему его приняли? И какова была анатомия этой катастрофы?