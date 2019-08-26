Ученые предлагают создать глобальную транспортную систему с дирижаблями 2 26.08.2019, 21:19

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Ученые озвучили концепцию сверхэкономичной системы грузоперевозок.

Эпоха дирижаблей завершилась в 1937 году, когда пассажирский «Гинденбург» загорелся и погиб во время посадки. Эта катастрофа не была крупнейшей, но оказалась последней каплей: от опасного вида транспорта отказались, невзирая на всю его экономичность. Возможно, теперь настало время вернуться к цеппелинам — уже на новом уровне и с новыми технологиями. Недаром многие компании мира уже разрабатывают свои системы перевозок с использованием таких аппаратов легче воздуха, пишет naked-science.ru.

Некоторые перспективы грузоперевозок на дирижаблях оценили Джулиан Хант и его коллеги, статья которых опубликована в журнале Energy Conversion and Management: X. Их концепция опирается на аппараты по-настоящему большого размера; авторы пишут о дирижаблях вдесятеро крупнее «Гинденбурга», который насчитывал в длину 245 метров. В теории это обеспечит повышение грузоподъемности уже на три порядка даже в сравнении с «Гинденбургом», который мог брать на борт до 100 тонн полезной нагрузки.

Поднимаясь на высоту от 10 до 20 километров, такие великаны смогут переноситься силой полярного струйного течения — узкого и мощного потока, стабильно дующего в верхней тропосфере. В умеренных широтах Северного полушария оно направлено с запада на восток и достигает средней скорости 165 км/ч. По расчетам Ханта и его коллег, «оседлав» этот поток, громадные дирижабли смогут совершать полное путешествие вокруг Земли за 16 дней, перенося десятки тысяч тонн груза и практически не расходуя энергии. Аналогичный маршрут в Южном полушарии займет 14 дней.

Благодаря современным материалам и технологиям громадные грузовые дирижабли могут стать куда безопаснее «Гинденбурга», оболочка которого изготавливалась еще из кишок животных — сегодня ее можно сделать из углеволокна. С другой стороны, необходимую для путешествия с ветром «плавучесть» аппарату по-прежнему может обеспечить только легкий газ. Единственным экономически доступным вариантом его и сегодня остается тот же водород, огнеопасность которого так ярко продемонстрировал «Гинденбург». И если авария все-таки случится, страшно даже представить, чем обернется взрыв тысячетонного цепеллина с водородным баллоном километровой длины.