Cколько будет ядерных отходов от БелАЭС 3 27.08.2019, 10:29

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Фото: AFP

Отработанное ядерное топливо будут хранить в Беларуси.

Совет министров утвердил Стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции и назвала конкретные цифры того, с каким количество радиоактивных отходов придется столкнуться белорусам, пишет «Ежедневник».

Стратегия обращения с отработанным ядерным топливом утверждена постановлением правительства от 22 августа 2019 года №558. Как сообщила пресс-служба Совмина, документ разработан для формирования и реализации оптимальной с технологической точки зрения, экономически целесообразной, экологически и социально безопасной государственной политики в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской атомной электростанции.

Помимо прописанных ключевых организационных моментов по созданию и реализации национальной системы обращения с ОЯТ, в стратегии прописаны основные направления научно-технической и практической деятельности участников процесса обращения, поэтапный, адаптивный, основанный на согласии вовлеченных в процесс обращения субъектов подход к заключительной стадии ядерного топливного цикла.

Согласно документу, топливный цикл БелАЭС составит 4 года с перезагрузкой ядерного топлива каждые 12 месяц. В перспективе стратегией предусмотрен переход на 18 месячную перезагрузку. Согласно расчетам, за 60 лет на энергоблока станции дадут тяжелых радиоактивных отходов на 2492 тонны.

Согласно договоренностям с Россией, все отработанное на БелАЭС ядерное топливо будет отправляться обратно Однако для хранения временного хранения тепловыделяющих сборок потребует строительство накопительной площадки вблизи БелАЭС, для чего опять же потребуется проведение дополнительных исследований на предпроектной (прединвестиционной) стадии.

Также в стратегии рассматривается возможность повторного использования на БелАЭС урана и плутония, извлеченных из отработанного ядерного топлива. Это даст дополнительный экономический эффект. Однако техническая и экономическая целесообразность данного использования еще пока до конца не проработана и требует дальнейшего изучения.

Как отмечает Совмин, стратегия обращения с отработанными ядерными отходами разработана с учетом международного научного и практического опыта в рамках декларируемых национальных стратегий и возможности периодического пересмотра национальной системы по обращению с ОЯТ или ее корректировки по мере более глубокого изучения проблемы, накопления практического опыта, изменения политической, экономической, экологической, социальной ситуации, развития технологий.

Согласно документу, основными целями в области обращения с ОЯТ являются: обеспечение защиты людей, общества в целом и окружающей среды от вредного воздействия радиоактивных веществ и ионизирующего излучения при обращении с ОЯТ и образующимися при этом РАО; достижение оптимального соотношения экономической целесообразности и экологической приемлемости; выполнение обязательств перед мировым сообществом путем создания государственной системы управления ОЯТ, включающей законодательные и организационно-финансовые механизмы, трудовые ресурсы, объекты инфраструктуры.