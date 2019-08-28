Наталья Стрельченко: Нам нужна новая власть, которая будет служить народу 1 28.08.2019, 16:14

Наталья Стрельченко

Активистка из Дубровно рассказала, что нужно сделать для приближения перемен.

Безработица, коррупция, низкие зарплаты, отсутствие перспектив для молодежи — от этого страдает вся Беларусь, но маленькие города в первую очередь. Местные чиновники не просто перестали быть слугами народа. Они превратились в феодалов.

Активистка "Народной Грамады" и Белорусского Национального Конгресса Наталья Стрельченко живет в Дубровно, небольшом городке в Витебской области. Уже много лет она и ее муж Виктор не дают покоя местным чиновникам. Они раскрывают факты коррупции, добиваются от чиновников открытой и прозрачной работы. Им удалось добиться увольнения нескольких чиновников. Остальные стараются работать лучше, чем раньше.

Но даже сейчас все перемены к лучшему происходят только под окнами райисполкома. В жизни большинства горожан ничего не изменилось. Нам нужны реальные перемены, от этого зависит будущее наших детей. Нам нужна новая власть, которая будет служить народу.

Наталья Стрельченко решила использовать парламентские “выборы”, чтобы донести до людей всю правду о нынешней власти и дать людям легальную и бесплатную возможность публично, честно и открыто рассказать о своих проблемах. Если вы недовольны ситуацией в стране, условиями жизни, столкнулись с беззаконием и равнодушием чиновников, присоединяйтесь к команде Натальи Стрельченко.

Вы можете связаться с ней:

- через Facebook

- через "Одноклассники"

- по телефону +375298576232

- по электронной почте strelchenkon34@gmail.com