Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прилетел в Минск 29.08.2019, 13:22

Джон Болтон

Высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа прибыл в столицу Беларуси.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прилетел в Минск. Об этом сообщает посольство США в Минске.

«Мы рады приветствовать Советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений», — написало посольство в Twitter.

Мы рады приветствовать Советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений. — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 29, 2019

Напомним, 28 августа у себя в Twitter советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что летит в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко и обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитету и независимости Беларуси.

В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса Андрей Санников и Николай Статкевич заявили, что визит Джона Болтона будет способствовать укреплению суверенитета и региональной значимости Беларуси. Представители БНК выразили готовность встретиться с Болтон и направили соответсвующее предложение в посольство США в Беларуси.