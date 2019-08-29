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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прилетел в Минск

  • 29.08.2019, 13:22
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прилетел в Минск
Джон Болтон

Высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа прибыл в столицу Беларуси.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прилетел в Минск. Об этом сообщает посольство США в Минске.

«Мы рады приветствовать Советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений», — написало посольство в Twitter.

Напомним, 28 августа у себя в Twitter советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что летит в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко и обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитету и независимости Беларуси.

В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса Андрей Санников и Николай Статкевич заявили, что визит Джона Болтона будет способствовать укреплению суверенитета и региональной значимости Беларуси. Представители БНК выразили готовность встретиться с Болтон и направили соответсвующее предложение в посольство США в Беларуси.


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