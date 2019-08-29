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Болтон заявил Лукашенко о желании обсудить права человека в Беларуси

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  • 29.08.2019, 15:22
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Болтон заявил Лукашенко о желании обсудить права человека в Беларуси
Джон Болтон

Советник президента США предложил свою повестку переговоров с диктатором.

В Минске началась встреча советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона с Лукашенко, сообщает «Радыё Свабода».

Приветствуя Джона Болтона, Лукашенко сказал:

«Несмотря на всю шумиху вокруг вашей поездки, здесь много позитивного, особенно для Беларуси. Позитивное в том, что мы все время с момента ухудшения наших отношений с США предлагали перевернуть эту нехорошую страницу и начать наши отношения с новой страницы». Лукашенко назвал визит историческим. И предложил «искренне и по-дружески» обсудить все вопросы отношений между Беларусью и США.

Болтон, отвечая на приветственные слова Лукашенко, подчеркнул, что для американской стороны важны «вопросы прав человека и нераспространения оружия».

«Я согласен, что мы должны быть искренни по этим темам и найдем общий язык, - сказал Болтон. - История не стоит на месте. Прошло много времени с момента распада СССР, геополитическая ситуация изменилась и меняется даже во время нашего разговора».

Напомним, 28 августа у себя в Twitter советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что летит в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко и обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитету и независимости Беларуси.

В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса Андрей Санников и Николай Статкевич заявили, что визит Джона Болтона будет способствовать укреплению суверенитета и региональной значимости Беларуси. Представители БНК выразили готовность встретиться с Джоном Болтоном и направили соответсвующее предложение в посольство США в Беларуси.


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