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Болтон о встрече с Лукашенко: Не принято конкретных решений, проблемные вопросы не решены

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  • 29.08.2019, 17:29
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Болтон о встрече с Лукашенко: Не принято конкретных решений, проблемные вопросы не решены
Фото: Getty Images

Встреча длилась более двух часов.

На переговорах с белорусским правителем не принято конкретных решений, но дискуссия важна для дальнейшей работы. Об этом после встречи с Лукашенко заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает tut.by.

«На переговорах с Лукашенко не принято конкретных решений, проблемные вопросы не разрешены, но дискуссия важна для дальнейшей работы», — заявил Болтон журналистам по итогам встречи, которая длилась более двух часов.

Напомним, что в начале встречи с Лукашенко Джон Болтон подчеркнул, что для американской стороны важны «вопросы прав человека и нераспространения оружия».

28 августа у себя в Twitter советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что летит в Минск, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитету и независимости Беларуси.

В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса Андрей Санников и Николай Статкевич заявили, что визит Джона Болтона будет способствовать укреплению суверенитета и региональной значимости Беларуси. Представители БНК выразили готовность встретиться с Джоном Болтоном и направили соответсвующее предложение в посольство США в Беларуси.


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