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Джон Болтон: Белорусы хотят независимости

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  • 29.08.2019, 17:59
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Джон Болтон: Белорусы хотят независимости
Джон Болтон

На встрече советника президента США и Лукашенко обсуждалась тема прав человека.

Встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с Лукашенко продолжалась 2,5 часа - более чем вдвое дольше, чем было запланировано. После встречи высокопоставленный представитель США ответил на несколько вопросов журналистов, сообщает «Радыё Свабода».

Болтон назвал встречу «очень важной», хотя они с Лукашенко «и не пришли к каким-то конкретным решениям».

По его словам, разговор происходил «на широкие темы - политики, экономики, по вопросам безопасности, как в регионе, так и во всем мире».

«Существуют существенные сложности в двусторонних отношениях между Беларусью и США, в том числе в вопросах прав человека, нераспространении оружия, которые нужно обсудить. Вторая тема - это новая геополитическая реальность в регионе, с которой мы должны считаться, работать вместе, - сказал Болтон. - Очень рад, что у нас была такая возможность для разговора. Мы пока не решили эти вопросы, но без таких разговоров их решение невозможно».

Отвечая на вопрос об угрозах для независимости Беларуси в свете интеграции с Россией, Болтон заявил, что самое главное - «чего хотят люди Беларуси»: «Я думаю, что они хотят независимости».

«Когда Советский Союз распался, возникли новые государства, Соединенные Штаты неоднократно говорили, что мы поддерживаем их суверенитет и независимость. Народы могут избавляться от независимости и суверенитета, страны-члены Евросоюза сделали это в определенной степени. Однако иногда некоторые народы приходят к выводу, что это не было мудрым решением, и они решают выйти [из ЕС], как Великобритания. Любое решение по вопросам такого рода только тогда может быть полностью представительным, если это мнение людей».

По словам Джона Болтона, вопрос восстановления дипломатических отношений между США и Беларусью на уровне послов не обсуждался во время встречи с Лукашенко.

«Как я уже сказал ранее, у нас есть непростые вопросы в двусторонних отношениях. Нам нужно увидеть прогресс по этим вопросам, и тогда будут решаться другие. Задачей моего приезда не было отвечать на отдельные вопросы типа этого. Думаю, что разговор был интересным», - сказал Джон Болтон.

Напомним, 28 августа у себя в Twitter советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что летит в Минск, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитету и независимости Беларуси.

В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса Андрей Санников и Николай Статкевич заявили, что визит Джона Болтона будет способствовать укреплению суверенитета и региональной значимости Беларуси. Представители БНК выразили готовность встретиться с Джоном Болтоном и направили соответсвующее предложение в посольство США в Беларуси.


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