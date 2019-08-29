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Зеленский — новой Раде: Либо войдете в историю, либо просуществуете год

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  • 29.08.2019, 20:39
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Зеленский — новой Раде: Либо войдете в историю, либо просуществуете год
Владимир Зеленский

Президент Украины дал новой Раде год и напомнил о возможности роспуска.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал новую Верховную Раду к конструктивной работе во время обращения к депутатам, сообщает «Гордон».

«Уже сейчас понятно, что парламент этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как именно? У вас есть все шансы попасть в учебники как парламент, который совершил невероятное, который воплотил в жизнь все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет, как парламент, в котором не было драк, прогулов», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что не хотел бы, чтобы новый парламент вошел в историю, как «парламент, который просуществовал меньше всего — один год».

«Фактически, это ваш, это наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно», — отметил он.


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