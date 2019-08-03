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Ученые объяснили причину исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

  • 3.08.2019, 12:20

В этом районе зачастую возникают «волны-убийцы», которые топят судна.

Бермудский треугольник, или Дьявольский треугольник, — район в Атлантическом океане, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, известный исчезновением в нем кораблей и самолетов.

Под «волнами-убийцами» понимают одиночные гигантские волны до 30 метров в высоту. Обрушиваясь на корабль, могут потопить его за несколько минут. Впервые люди зафиксировали такие одиночные и опасные волны в 1997 году. На данный момент точное их происхождение неизвестно, лишь отмечается, что их разрушительная сила крайне высока.

Подтвердили свою теорию специалисты благодаря созданной модели огромного судна USS Cyclops, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1918 году. На борту судна во время крушения находилось 300 человек. Ученые создали эффект «взрывающейся волны», которая, по их мнению, привела к крушению судна, пишет Daily Star.

Ученые воссоздали модель корабля, поместив его в специальный резервуар с водой. Когда в резервуаре воссоздаются необходимые условия, «требуется не так много времени для того, чтобы вода начала вызывать хаос. По словам океанолога доктора Саймона Боксалла, открытость пространства способствует возникающей опасности. В этом регионе существуют штормы, которые собираются вместе. По его словам, чем больше корабль, тем больше ущерба он получит в результате столкновения с блуждающей волной.


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