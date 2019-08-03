С жителя Витебска сняли подозрения в «экстремизме» 2 3.08.2019, 13:19

Фото: racyja.com

Сергей Сесицкий убежден, что «русский мир» несет угрозу независимости Беларуси.

В апреле жителя Витебска Сергея Сесицкого опросили по поводу содержания его страницы в социальной сети «Фейсбук», где он негативно высказывался о проявлениях агрессии так называемого «русского мира».

Представитель уголовного розыска сообщил, что следователи проводят проверку на наличие пропаганды «экстремизма» или «разжигания межнациональной розни», и забрал у Сергея Сесицкого мобильный телефон для поиска доказательств.

Почти три месяца хозяин ничего не знал о судьбе изъятого имущества. В конце концов он сам позвонил в милицию, нашел ответственного чиновника и спросил, что слышно по его делу. Оказывается, проверка не подтвердила его виновности, рассказал Сесицкий «Радыё Рацыя»:

- Он мне сказал, что в базе указан отказ в открытии уголовного дела. Что проверка не выявила никакого преступления. И сказал, что мой телефон находится у участкового, чтобы я шел и забирал. Я пошел, забрал. Вся информация на месте, визуально никаких изменений нет, все как было.

Почему милиция держала телефон так долго без всякой причины, хозяину не объяснили. Что касается его принципиальной гражданской позиции, то проверка на наличие в его высказываниях признаков «экстремизма» Сергея не испугала. Он говорит, что получал даже угрозы физической расправы от некоторых своих оппонентов. Но это не изменило его отношения к «русскому миру», который, по его мнению, несет угрозу независимости Беларуси.