СМИ: Сотрудники «Росатома» погибли при подъеме ракеты со дна залива 3 30.08.2019, 9:49

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Фото: Reuters

Новые подробности аварии в Северодвинске.

Сотрудники "Росатома" могли погибнуть не при испытаниях, а при попытке поднять ракету со дна залива, передает 30 августа CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, пишет kasparov.ru.

"Это не было новым запуском оружия, это была миссия по восстановлению, чтобы спасти потерянную ракету из предыдущего испытания", — рассказал собеседник CNBC.

"Радио Свобода" уточняет, что эта ракета упала на дно залива во время неудачного пуска. Другой собеседник CNBC уточнил, что на одном из судов, которое участвовало в спецоперации, произошел взрыв, он и вызвал реакцию в ядре ракеты.

При этом в разведывательном отчете США не упоминаются потенциальные риски для здоровья или окружающей среды, вызванные повреждением ракетного ядерного реактора, отмечает CNBC.

По информации "Радио Свобода", недалеко от происшествия был замечен корабль "Росатома" для сбора радиоактивных отходов.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, погибли пять сотрудников "Росатома". The New York Times писала, что на полигоне проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой. По данным Росгидромета, уровень радиации в Северодвинске повысился в 4-16 раз. О том, что врачей, лечивших пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, не предупредили о радиации сообщалось 17 августа.Четыре российские станции мониторинга радиации прекратили свою работу.