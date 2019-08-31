Якуб Вех: Литовцы уже скупают йод из-за Белорусской АЭС 1 31.08.2019, 10:04

Вильнюс может рассчитывать на помощь Варшавы по вопросу АЭС в Островце.

Беларусь намеревается ввести в эксплуатацию АЭС в Островце, несмотря на возражения Литвы. О том, остаются ли у Вильнюса шансы остановить проект Минска – АЭС в Островце, за которым стоит Москва, и может ли в этом вопросе рассчитывать на помощь Варшавы Charter97.org рассказал заместитель главного редактора портала Energetyka24 Якуб Вех.

- Беларусь намеревается ввести в эксплуатацию атомную станцию в Островце. Почему усилия Литвы остановить строительство АЭС практически не увенчались успехом?

- Литве было трудно оказывать эффективное давление на Беларусь, так как у нее не было юридических и международных платформ для общения и давления. Беларусь не действует в правовых рамках Европейского Союза, поэтому институты ЕС, на которые могла оказать влияние Литва, имели в этом случае довольно ограниченные возможности, хотя Вильнюс предпринимал попытки оказать давление на государство Лукашенко, в том числе блокируя соглашение ЕС с Беларусью в марте нынешнего года.

Тем не менее официальный Минск по АЭС в Островце воспользовался материальной и политической поддержкой России, которая ранее уже продемонстрировала, что является страной, которая может успешно продвигать свои инвестиции в Европе, даже несмотря на противодействие большой группы стран. Примером является газопровод Nord Stream 2.

- Какие еще шаги может предпринять Литва по вопросу АЭС в Островце?

- Литва делает все возможное, чтобы страны ЕС не покупали электроэнергию на Островецкой АЭС. В марте 2019 года мы взяли интервью у заместителя министра энергетики Литвы. Политик заявил в нем, что правительство в Вильнюсе уже приняло меры, чтобы физически уменьшить возможность потока энергии, демонтируя линии электропередачи, соединяющие Литву с Беларусью. Этот шаг, является частью программы соединения стран Балтии с европейской энергосистемой и «отсоединения» их от бывшей советской системы.

Конечно, такие действия можно проводить только в Литве. Тем не менее, Вильнюс может рассчитывать на помощь Варшавы, которая также выступает против поставок энергии из Беларуси, в том числе по стратегическим и экономическим причинам. Кроме того, Литва предупредила Латвию, которая заявила о намерении покупать электроэнергию у Островца, о том, что возможная торговля белорусской энергией может быть рассмотрена Европейской комиссией. Еще до этого объявления председатель литовского Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что получил от латвийских властей заверения в том, что Рига не планирует закупать энергию у Беларуси. Премьер-министр Латвии также заверил, что не ведет переговоров по этому вопросу с белорусской стороной.

- Неоднократно сообщалось о происшествиях во время строительства АЭС в Островце. Насколько, по вашему мнению, она является безопасной?

- Именно. Хотя власти Минска подчеркивали и продолжают подчеркивать, что АЭС отвечает требованиям безопасности, эти декларации ставятся под сомнение не только в Литве, которая больше всего обеспокоена этим блоком, но и в других европейских странах. На стройплощадке электростанции уже произошло несколько серьезных инцидентов, даже со смертельным исходом. Самым известным из них было падение реактора весом около 300 тонн. Устройство должно было «соскользнуть с крана». Этот же реактор, во время доставки на стройку, зацепил энергетический столб. Беларусь также отказалась разрешить проверку, направленную Европейским парламентом. Однако на месте работала делегация Международного агентства по атомной энергии, которая завершила инспекцию 22 августа.

Что касается возможных последствий аварии на такой электростанции, то размышлять абстрактно в этом случае тяжело. Диапазон возможностей широк, но вероятность их появления варьируется. Недавно произошла авария на российской Калининской АЭС, в результате которой часть ее реакторов выключилась. Радиационной опасности не было, но СМИ сразу заинтересовались происшествием. Как оказалось, произошла неисправность в линии электропередачи, которая использовалась для транспортировки электроэнергии от электростанции.

Аварии такого типа могут происходить на любом объекте, а не только на ядерном. Однако, когда речь идет о событиях, которые могут быть вызваны только в результате происшествия на атомную электростанцию, вероятность их возникновения намного, намного ниже. Их нельзя исключать, но вероятность повторения событий в Чернобыле действительно мала, хотя бы потому, что в Островце мы имеем дело с совершенно другой технологией. Наличие миссии МАГАТЭ на белорусской электростанции также играет свою роль. Однако, принимая во внимание то, что происходило на строительной площадке этого блока, и крайне неясный способ информирования международного сообщества о ходе работы, я понимаю литовцев, которые уже купили таблетки с йодом из государственных денег, чтобы раздать их населению перед запуском электростанции в Островце.