Мариуш Антонович: Литовское общество становится более открытым 31.08.2019, 18:39

МАРИУШ АНТОНОВИЧ

ФОТО: JOANNA BOŻERODSKA

Представители польского меньшинства в Литве заняли посты министра внутренних дел и министра транспорта.

О том, что это значит для литовского политического истеблишмента и для самого польского меньшинства, Charter97.org поговорил с литовским политологом Мариушом Антоновичем.

- В новом правительстве Литвы два поста министров заняли представители польского меньшинства. Что это значит?

- Я не думаю, что это означает какие-либо изменения в отношении польского меньшинства со стороны большинства. Просто литовское общество становится все более открытым по отношению к польскому меньшинству, начиная с 2014 года, а сами поляки становятся все более заметными в общественном пространстве Литвы.

По моему мнению, более важный вопрос заключается в том, означает ли это изменение отношения к требованиям польской общины в Литве. На этот вопрос мне ответить тяжело, так как из многочисленных сообщения средств массовой информации явствует что Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей вообще не рассматривала эти вопросы во время переговоров по коалиции.

- За что будут отвечать поляки во главе министерств?

- Рита Тамашунене занимает пост главы министерства внутренних дел, то есть курирует полицию, пограничников, спасателей, местные органы власти, миграцию. Ярослав Наркевич – транспорта, то есть в его зону ответственности входит дорожная инфраструктура, транспортные связи, железные дороги.

- У представителей польской партии есть шансы повторить нынешний результат и оказаться на подобных постах в правительстве в будущем?

- Это будет зависеть от того, пройдет ли ИАПЛ-СХС в Сейм на будущих выборах или появятся или нет «сильные» польские политики в других партиях. Тем не менее, я не думаю, что кто-то из литовского политического мейнстрима отважился бы блокировать кандидатов только потому, что они поляки.

- Что для для политической элиты Литвы означает выдвижение поляков на пост глав министерств?

- Здесь стоит различать две вещи. Прежде всего, есть люди, связанные с ИАПЛ-СХС, которые занимают высокие должности: Рита Тамашунене, Ярослав Наркевич, Владислав Кондратович, Артур Людковски. Им была предоставлена возможность показать, что они способны грамотно управлять государством и вносить вклад в его развитие.

Во-вторых, есть поляки, занимающие высокие должности, но не связанные с ИАПЛ-СХС: Ярослав Неверович, Эдита Урбанович, Барбара Станкевич. Эта группа может показать, что среди поляков Литвы есть компетентные специалисты, которые способны эффективно работать на высоких должностях и в то же время реализовывать требований польского меньшинства. Это может помочь пробиться сквозь довольно широко распространенное мнение в литовско-язычной среде, что требования польского меньшинства исходят только из той польской среды, которая находится под влиянием Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей.