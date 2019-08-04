Ученые открыли новый тип переменных звезд 4.08.2019, 9:14

У переменной звезды яркость циклически изменяется со временем.

Это хорошо известное явление, свойственное практически всем звездам. Так, яркость Солнца изменяется с периодом 11 лет, в ходе цикла солнечной активности. Это изменение одень невелико, поэтому люди его не замечают. У других звезд свои особенности, в том числе — связанные с яркостью, пишет «Популярная механика».

Команда ученых во главе с Томасом Купфером недавно обнаружила новый тип переменных звезд. У найденных ими образцов яркость меняется очень быстро — с периодом от 200 до 475 секунд.

"«Многие звёзды изменяют яркость, даже наше Солнце в очень малых масштабах», — говорит Купфер, научный сотрудник Института теоретической физики им. Кавли в Санта-Барбаре (KITP)."

Яркость обычной звезды, похожей на Солнце, может изменяться примерно на 10% из-за периодического изменения температуры звезды, ее радиуса или того и другого.

Первоначально Купфер и его коллеги искали двойные звезды с периодами менее часа при помощи инструментов Паломарской обсерватории в Калифорнии. Четверо выявленных звезд выделялись благодаря большим изменениям их яркости всего за несколько минут. Последующие данные быстро подтвердили, что это действительно одиночные переменные звезды, а не двойные.

Найденные звезды имеют массу от 20 до 50% массы Солнца. Они невероятно горячи — до 50000 градусов по сравнению с 4000 на поверхности Солнца.

"«Эти звезды, безусловно, исчерпали запасы водорода и теперь сжигают гелий, [превращая его в углерод и кислород]. Поэтому они так малы и могут так быстро вращаться», — говорит участник исследования Ларс Билдстен."

Как полагают ученые, открытые ими звезды начали свое развитие как вполне обычные светила, похожие на наше Солнце. Затем водород в их недрах закончился и звезды, как предсказывают современные теории, расширились, превратившись в красных гигантов. В этот момент внешние слои получившегося гиганта были «украдены» каким-то сторонним телом еще до того, как в его недрах началась реакция с участием гелия.

Находка этой четверки ранее не предсказывалась теоретиками, но параметры звезд хорошо укладываются в имеющиеся модели.