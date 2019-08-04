Брестчане продолжают «кормить голубей» на центральной площади города 1 4.08.2019, 12:50

Жители Бреста добиваются полного закрытия завода АКБ.

Как сообщает корреспондент Сharter97.org, брестчане вышли на центральную площадь города, чтобы «кормить голубей». Таким образом они выражают протест против строительства завода АКБ под Брестом.

Сначала прошла традиционная встреча на площади Ленина, на которой обсудили последние новости, связанные с заводом аккумуляторных батарей. Затем - шествие по центральным улицам. На акции было около 200 человек.

Протест против строительства (а позднее – введения в эксплуатацию) аккумуляторного завода в предместье Бреста стал одним из самых протяженных в белорусской истории. Люди начали каждое воскресенье выходить на центральную площадь города в январе 2018-го.