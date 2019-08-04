Футурологи рассказали о 2020-х и 2030-х 2 4.08.2019, 16:05

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Всего через 20 лет наша жизнь будет выглядеть совершенно иначе.

Большие технологические изменения коснутся нашего здоровья и быта в ближайшем будущем, говорит один из крупнейших футурологов Финляндии. Всего через 20 лет жизнь будет выглядеть совершенно иначе, пишет финское издание Yle (перевод - inosmi.ru).

Ристо Линтури — футуролог, который вот уже более 40 лет предсказывает грядущие радикальные технологические изменения и часто оказывается прав в своих предположениях.

Многое из того, на что сейчас обращает внимание Линтури, связано со здоровьем. Кроме того он говорит, что в будущем в нашей жизни еще более важное место будут занимать собственные дома.

Квалифицированно предсказывать будущее возможно, но Линтури говорит, что это весьма нелегко. «Я люблю сравнивать этот процесс с игрой на фортепиано. Чтобы научиться играть на пианино, нужно очень много тренироваться, и над каждым отдельным произведением тоже приходится хорошо поработать».

Линтури очень много знает о научных исследованиях последних лет. В прошлом году вместе с ученым Осмо Кууси он написал доклад для парламентского комитета по вопросам будущего, в котором они размышляют над тем, как будут развиваться события вплоть до 2037 года. В этом докладе, над которым они работали пять лет, они ссылаются на целых 1600 научных исследований.

Так чего же нам ждать в ближайшие двадцать лет? На самом деле, произойдет очень многое. Линтури говорит, что за этот небольшой промежуток времени произойдет больше изменений, чем за предыдущие сто лет. «Например, если в будущем я заподозрю, что у меня простуда, я смогу с помощью мобильного телефона или другого небольшого дешевого устройства сделать анализ своей слюны и понять, виновата в этом бактерия или вирус, а также определить, о какой именно болезни может идти речь», — рассказывает он.

Иными словами, устройства, позволяющие нам анализировать собственное здоровье прямо дома или где угодно, станут гораздо более обычным делом. «Благодаря этому начнет набирать популярность лечение на расстоянии, ведь врач сможет делать какие-то выводы о нашем состоянии, опираясь на анализы, сделанные этими аппаратами».

Кроме того, эти данные можно будет отправлять в систему с искусственным интеллектом, который будет их анализировать и делать выводы. Не исключено, что это даже будет происходить в режиме реального времени.

«Система на основе искусственного интеллекта будет следить за ситуацией постоянно и оповещать своего пользователя или врачей, если нужно что-то проверить особенно тщательно».

Самодиагностика

Также люди смогут по собственной инициативе что-то предпринимать, чтобы улучшить свое здоровье, опираясь на данные своих гаджетов. Отчасти это происходит уже сегодня: например, мы используем браслеты, фиксирующие нашу физическую активность, или устанавливаем у кровати специальное устройство, которое подробно анализирует, как мы спим. Но эти системы будут развиваться все дальше и дальше, и в итоге начнут распознавать также симптомы различных болезней.

«Не исключено, что в будущем у нас появится цифровой близнец, модель нашего тела со всеми его тканями. Мы сможем давать ему виртуальные лекарства или еду и смотреть, какой эффект они оказывают».

Кроме того, эта модель сможет делать пугающе точные прогнозы об ожидаемой продолжительности жизни человека. «Пройдет еще минимум десять лет, и появятся также цифровые близнецы, которые будут учитывать и уникальные гены человека», — говорит он.

Врачи начнут чаще и чаще подбирать уникальное лечение для каждого человека, учитывая все эти многочисленные данные о пациенте. «Национальные рекомендации по питанию и Национальные рекомендации по лечению заболеваний, которые сейчас во многом определяют, какое лечение мы получаем, станут менее важны. Вместо этого нас будут лечить в зависимости от наших генов, кишечной флоры, метаболизма и образа жизни», — рассказывает он.

В некоторой степени эту тенденцию можно проследить уже сегодня. Например, на прошлой неделе Svenska Yle писала о финской компании, которая разрабатывает индивидуальные программы превентивного ухода за здоровьем.

Мы будем сохранять молодость гораздо дольше

По словам Линтури, весьма вероятно, что в не слишком отдаленном будущем реальностью станут лекарства от старения. «Мы уже довольно много знаем о процессах, происходящих в теле, когда оно стареет. Например, сильно уменьшается количество вещества НАД+ (окисленная форма никотинамидадениндинуклеотида), необходимого для обновления клеток. Существуют также другие механизмы, которые по более или менее понятным причинам перестают работать».

Он рассказывает, что ученые сейчас активно экспериментируют в этой области. «Эксперименты над людьми пока только в процессе, а вот мышам в ходе экспериментов уже удалось продлить здоровую жизнь на 30 %», — говорит он.

Линтури рассказывает, что ученым удалось снизить у мышей симптомы деменции и количество проблем с сердцем, а также справиться с их возрастным атеросклерозом. «С таким лекарством можно не только затормозить старение, но и вернуть молодость», — говорит он.

Шанс 50 %

По его оценкам, шанс того, что в течение десятилетия ученые смогут разработать такое же лекарство для людей, составляет около 50 %. «Тогда в начале 2030-х годов мы уже будем знать, как сохранить здоровье и продлить жизнь минимум на 20 %», — говорит он.

Ристо Линтури добавляет, что, возможно, кое-кто уже сегодня принимает такие экспериментальные лекарства, и они могут существенно продлить им жизнь.

Если это произойдет, в обществе по всей земле произойдут большие изменения, ведь люди внезапно получат 20 дополнительных лет здоровой жизни. Это может иметь много позитивных последствий, но одновременно поспособствует увеличению пропасти между состоянием здоровья людей из разных социальных слоев, а также станет проблемой для пенсионной системы.

«Это неожиданно сильно повлияет на наши пенсии. Возможно, пенсии уменьшатся на целых 70 %», — говорит он. Чтобы этого не произошло, придется сильно поднять пенсионный возраст. «Чтобы пенсии сохранились на нынешнем уровне, при таком сценарии пенсионный возраст придется поднять лет до ста».

Кроме того, люди у власти смогут дольше вести свою деятельность, если сохранят здоровье и будут дольше жить. «Мы можем только догадываться, как выглядела бы сегодня Финляндия, если бы Кекконен был жив и здоров на 30 лет дольше», — говорит он.

Большое значение домашнего очага

Технологические изменения, которые предсказывает Ристо Линтури, касаются не только здоровья, но во многом и повседневной жизни у себя дома.

«Одно из самых больших изменений заключается в том, что мы все больше будем жить в виртуальных мирах. Мы будем надевать специальные очки виртуальной реальности в особых комнатах с мягкими стенами и отправляться, например, на виртуальную планету под названием Пандора».

А еще в виртуальных мирах мы будем видеться с друзьями и участвовать в деловых встречах. Так предполагает Линтури.

Технологии виртуальной реальности также позволят путешествовать в разные точки земли, не вредя при этом климату — вы сможете, например, отправиться в джунгли, на Великую китайскую стену или в какое-то место, которого больше не существует, или даже никогда не существовало. Многое из этого возможно уже сейчас, но в будущем это станет еще удобнее и увлекательнее.

Линтури уже провел месяц в виртуальном мире, изучив там античную Грецию. «Я везде погулял и заглянул в разные здания. Было невероятно интересно посмотреть на древнегреческий город Дельфы с его храмом у подножия горы Парнас», — рассказывает он.

В реальности он тоже бывал в тех местах и видел руины. Но в виртуальном мире он оказался в самой исторической среде во всей ее древней красе и увидел людей, живших в то время — кузнецов, солдат и многих других.

«Это был очень интересный опыт. Я провел 200 часов в виртуальном мире, представляющем античную Грецию. Фильм я так долго смотреть точно бы не смог», — рассказывает он.

Больше автоматической доставки и роботов

Уже в 2020-х годах станут обычным делом автоматические такси и дроны, дешево и быстро доставляющие еду и другие товары прямо к вам домой. «Робототехника будет иметь огромное значение для развития логистики», — говорит Линтури.

Продукты питания, возможно, начнут производить прямо дома с помощью специальных роботов для выращивания овощей и фруктов, снабженных эффективными светодиодными лампами — например, в виде особых «шкафов-теплиц», стоящих на кухне или в подвале многоквартирных высоток.

Кроме того, мы сможем прибегать к помощи роботов, когда нам надо отремонтировать дом, помыть окна, подстричь изгородь и газон или приготовить еду. Нам не обязательно будет их покупать — одни и те же роботы будут работать в разных местах.

«Будущее наступает быстрее, чем многие думают», — говорит Ристо Линтури с энтузиазмом.