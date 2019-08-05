Ученые: Эмоций больше, чем мы привыкли думать 5.08.2019, 15:51

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Триггером сложной эмоции зачастую становится парадоксальная ситуация.

Что испытывает человек, когда уходит из жизни его тяжелобольной родственник? Как себя чувствует неверный муж, которому изменила жена? Почему выпускники на последнем звонке и плачут, и смеются? Есть случаи, для описания которых не хватает базовых эмоций (страх, стыд, злость, интерес, радость и др.) — наш эмоциональный лексикон гораздо шире, чем этот набор, пишет журнал «Нож».

Чилийский психолог Рауль Берриос применил к описанию комплексных эмоций теорию сложных систем. Его статью публикует научный журнал Frontiers in Psychology. Как и его предшественники, Берриос выделяет несколько категорий сложных эмоций: смешанные сочетают в себе эмоции с разным зарядом (например, радость и грусть, страх и надежда), метаэмоции отражают осознание других эмоций (например: чувство вины из-за злорадства, гнев по поводу грусти). К сложным эмоциям можно отнести трепет, благоговение, сострадание, эстетический восторг.

«Ненавижу то, как сильно тебя люблю» — пример метаэмоции.

Как отмечает автор, триггером сложной эмоции зачастую становится парадоксальная ситуация. Сравните две картинки: если первая вызывает элементарный отклик, вторая — противоречивый. Снимок, где двое мужчин играют в теннис на крыльях биплана, реальный, подчеркивает исследователь.

Ученые выделяют устойчивые физиологические реакции (дрожь, мурашки, слезы) и выражения лица, возникшие в ответ на сложные эмоции — их больше 20. Самих же комбинаций как минимум 27 — и тут учитываются только те сложные эмоции, для описания которых участники экспериментов нашли слова в родном языке.