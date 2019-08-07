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Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутник Израиля

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  • 7.08.2019, 8:06
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Фото: Flickr / SpaceX

Спутник расширит покрытие на территории Африки, на Ближнем Востоке и в Европе.

Ракета-носитель Falcon 9 в среду, 7 августа, успешно вывела на околоземную орбиту израильский телекоммуникационный спутник AMOS-17. Трансляцию запуска вела компания SpaceX, пишет korrespondent.net.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен в 19.23 по времени Восточного побережья США (02.23 по киевскому времени) с базы ВВС США на мысе Канаверал.

Вывод спутника на орбиту прошел, как и планировалось, спустя 31 минуту после старта носителя.

Возвращение на Землю первой ступени Falcon 9, до этого дважды использовавшейся в запусках SpaceX, в этом случае не планировалось. Это обусловлено тем, что израильский спутник очень тяжелый (весит около 6,5 тонны) и вся мощь ракеты-носителя необходима для того, чтобы вывести его на геостационарную орбиту.

При этом компания "поймала" носовой обтекатель ракеты для его последующего использования.

Отмечается, что AMOS-17, принадлежащий компании Space Communication, должен прийти на смену запущенному в 2011 году спутнику Amos-5, связь с которым был потеряна в 2015 году.

Amos-17 станет самым современным спутником, обеспечивающим передачу сигналов на территории Африки, на Ближнем Востоке и в Европе. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, его работа значительно улучшит качество и масштабы вещания, широкополосной передачи данных и связи.

Спутник должен провести на земной орбите более 20 лет.


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