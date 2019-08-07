Следствие по делу о смерти инспектора ГАИ в Могилеве завершено 7.08.2019, 12:25

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ФОТО: АЛЕКСАНДР РУЖЕЧКА

Нет «общественно опасного деяния».

Предварительное расследование уголовного дела по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилеве завершено, сообщил tut.by отец Евгения Потаповича. Причина — «отсутствие общественно опасного деяния». Такой ответ Владимиру Потаповичу дал Следственный комитет.

Вечером 16 мая, напомним, появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Через несколько часов стало известно, что тело пропавшего лейтенанта Евгения Потаповича нашли в лесу. Официально сообщалось об огнестрельной ране головы. СК возбудил уголовное дело по ст. 362 УК РБ «Убийство сотрудника органов внутренних дел».

А 20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид. Позже об этой версии как единственной приоритетной заявил и уже бывший глава МВД Игорь Шуневич.

Глава СК Иван Носкевич позже уточнил, что сначала дело действительно расследовалось как «умышленное убийство», но потом на основании результатов экспертиз следствие рассматривало приоритетной версию о том, что Евгений Потапович покончил жизнь самоубийством.

Родители Потаповича рассказывали, что в версию суицида они не верят, так как не видели, чтобы у сына были на это какие-то причины. «Он планировал жизнь и свадьбу», — рассказывали они. Отец и мать требовали эксгумации тела сына. Поясняли: у них были и остаются подозрения в том, что пулевое ранение было не единственным на теле сына. Насторожило их также то, что никого из родственников не пустили в морг.

Но следствие в эксгумации отказало. Ходатайство признать родителей потерпевшими по делу также было отклонено. А следователь по телефону рассказывал отцу, что экспертиза завершена и «в результатах указано, что на теле есть только пулевое ранение».

Отец инспектора Владимир Потапович рассказывал, что он не удовлетворен отказом в эксгумации и направил обращения в Генеральную прокуратуру и администрацию Лукашенко. Генпрокуратура также ответила отказом — объяснила его «отсутствием оснований» для эксгумации.

— Ответ из администрации я еще жду. Они давали промежуточный о том, что направили запрос в компетентные органы. Получив его, ответят и мне, — рассказал Владимир Потапович. — Я также написал заявление в Следственный комитет с просьбой изучить материалы дела, раз расследование завершено. Ответ пока тоже жду.