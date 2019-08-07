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Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе

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  • 7.08.2019, 18:36
  • 4,711
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе

Американские ученые изучили влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Sleep, передает ria.ru.

Согласно выводам специалистов, употребление кофе или чая за четыре часа до сна не оказывает негативного воздействия на человека. При этом никотин повышает риск бессонницы.

В исследовании участвовали 785 человек, за состоянием которых наблюдали на протяжении более пяти тысяч дней. Участники эксперимента записывали в дневник количество выпитых кофеиносодержащих и алкогольных напитков, а также выкуренных перед сном сигарет.

При этом ученые отмечают, что в исследовании не учитывались индивидуальные особенности, которые могут оказывать влияние на качество сна.


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