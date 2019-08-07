МВД Беларуси и РФ будут обмениваться данными в электронном виде

МВД Беларуси и РФ будут обмениваться данными в электронном виде3
- 7.08.2019, 21:05
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В электронном виде стороны смогут обмениваться в том числе и персональными данными.
Министерства внутренних дел Беларуси и России договорились обмениваться информацией в электронном виде. Соответствующее соглашение уже вступило в силу, пишет sb.by.
В электронном виде стороны смогут обмениваться в том числе и персональными данными. Кроме того, они смогут предоставлять друг другу доступ к своим информационным системам.
В документе подчеркивается, что информация может использоваться только в служебных целях. Запрещено передавать полученные сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа стороны, который предоставил информацию.