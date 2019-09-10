Беларусь попала в топ-10 стран с самой жесткой цензурой в мире 3 10.09.2019, 10:49

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Комитет по защите журналистов раскритиковал блокировку «Хартии-97» в Беларуси.

Беларусь попала в топ-10 стран с самой жесткой цензурой по версии международного Комитета по защите журналистов, сообщается в специальном докладе Комитета по защите журналистов (CPJ)

CPJ поставил нашу страну в ряд с Эритрей, КНДР, Туркменистаном, Cаудовской Аравией, Китаем, Вьетнамом, Ираном, Экваториальной Гвинеей и Кубой.

Список основан на исследовании КЗЖ по использованию тактики, начиная тюремным заключением и репрессивными законами – и заканчивая слежкой за журналистами и ограниченем доступа в Интернет и социальные сети.

В докладе о Беларуси говорится:

«Власти в Беларуси практически полностью контролируют СМИ; несколько независимых журналистов и блогеров подвергаются преследованиям и задержаниям. Государство систематически оказывает давление на влиятельные средства массовой информации и частных лиц, часто публично, арестовывая журналистов, совершая рейды на редакции и инициируя уголовные расследования тех, кто освещает события.

В последние годы правительство заблокировало независимые новостные сайты, в том числе «Хартию-97», которой руководит белорусская журналистка Наталья Радина, которая сейчас находится в изгнании.

Поскольку правительство ограничивает независимые информационные агентства, все больше белорусов полагаются на социальные сети.

В рамках недавних законодательных мер по ужесточению контроля над цифровыми СМИ правительство в 2018 году одобрило законопроект о «фейковых новостях» и приняло поправки к Закону о СМИ, которые ужесточили контроль над новостными сайтами и социальными сетями. Согласно отчету «Свобода прессы» неправительственной организации Freedom House, правительство имеет полномочия осуществлять надзор за интернет-провайдерами (ISP), устанавливать стандарты информационной безопасности, проводить цифровое наблюдение за гражданами и управлять доменами верхнего уровня в Беларуси.

В марте 2019 года главный редактор независимого новостного издания Tut.by Марина Золатава была признана виновной в доступе к государственному новостному сайту с чужой регистрационной информацией и оштрафована на 7650 белорусских рублей (3600 долларов США)».

Комитет констатирует: «Репрессивные правительства используют сложную цифровую цензуру и слежку наряду с более традиционными методами, чтобы заставить замолчать независимые СМИ. Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования. Самоцензура является широко распространенным явлением».

Страны используют сочетание жесткой тактики, такой как преследование и произвольное задержание, а также постоянную слежку и целенаправленный взлом, чтобы заставить замолчать независимую прессу.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.