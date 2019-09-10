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Николай Статкевич: Расширяем пространство свободы и приближаем перемены

  • 10.09.2019, 19:47
Николай Статкевич: Расширяем пространство свободы и приближаем перемены

«Народная Грамада» и лидер БНК провели первые пикеты.

Не играем в «выборы», расширяем пространство свободы и приближаем перемены. «Статкевич – наш президент» и «Лукашенко должен уйти». Под такими лозунгами прошел первый «предвыборный» пикет «Народной Грамады», организованный членами Минского горкома партии.

Присоединяйтесь к инициативной группе Николая Статкевича, кандидата в президенты от БНК. Вчера в нее записалось около 40 человек.

«Народная Грамада» подала документы на регистрацию более тридцати инициативных групп, около 20 из них уже зарегистрировали.


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