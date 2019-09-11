«Требуем возврата льгот и отсрочек для студентов» 6 11.09.2019, 9:21

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В Минске прошел пикет «Народнай Грамады» по сбору подписей.

Сегодня в Минске прошел очередной пикет по сбору подписей за активистов «Народнай Грамады». Лозунги: «Лукашенко должен уйти» и «Статкевич — наш президент», сообщает сайт hramada.org.

Главной темой этого пикета стали проблемы молодежи. «Народная Грамада» требует восстановления всех льгот для студентов, возврата отсрочек, отмены обязательного распределения после учебы, бесплатного и качественного образования, роспуска БРСМ.

На пикете можно было записаться в инициативную группу кандидата в президенты от БНК Николая Статкевича. Как и 9 сентября, этим воспользовались около 40 человек. Трое молодых людей изъявили желание вступить в партию.

«Народная Грамада» приглашает и на следующий свой пикет по сбору подписей, который состоится завтра (среда, 11 сентября) в 14:30 рядом с Дворцом Спорта.