закрыть
11 сентября 2019, среда, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Молодой белорус – лучший новичок недели в КХЛ

  • 11.09.2019, 15:00
Молодой белорус – лучший новичок недели в КХЛ

Кто такой Игорь Мартынов, который катается со «скоростью поезда в метро».

Первая неделя нового сезона для минского «Динамо» получилась противоречивой. «Зубры» выиграли лишь в одном матче из четырех, но показывали яркий хоккей, за который не стыдно перед болельщиками. А кое-кто за семь дней успел пройти путь от ноунейма до одного из лидеров команды. Речь об Игоре Мартынове.

20-летний форвард круто вписался в звено к Теему Пулккинену и Дрю Шору. В матче с «Сочи» белорус оформил ассистентский хет-трик, а в игре со «Спартаком» сделал еще одну голевую передачу. КХЛ признала Мартынова лучшим новичком недели. Самое время познакомиться с ним поближе, пишет «Трибуна».

Прошел через все молодежные сборные

Во времена Игорь Рачковского в белорусском хоккее уделяли особое внимание институту сборных. Все команды подгоняли к системе Дэйва Льюиса, создали базовые клубы – Беларусь U-20 и Беларусь U-18. Было целых два раубичских «Динамо»: одно играло в МХЛ, другое – в высшей лиге. Через эти команды прошли многие именитые игроки: Егор Шарангович, Максим Сушко, Иван Дроздов, Владислав Еременко. Туда же попал и Мартынов. В лет 16 гомельский парень часто играл с ребятами на год старше, а в новом коллективе быстро стал одним из Раубичей.

– Мартынов всегда был лидером, как те же Сушко с Еременко, – рассказывает тогдашний главный тренер «белорусского» «Динамо» Евгений Есаулов. – Они были лидерами в «Динамо-Раубичах», юношеской и молодежной сборных. Проведя два-три года в Северной Америке и несмотря на свой молодой возраст, в «Динамо» он, можно сказать, сейчас на лидирующих позициях. Даже по набранным очкам.

В апреле 2016-го хоккеисты Раубичей составили костяк юниорской сборной, которая выиграла минский ЧМ во втором дивизионе. За турнир Мартынов забросил четыре шайбы.

– Он сразу стал лидером команды, – вспоминает тренер той сборной Юрий Файков. – Мы на него рассчитывали так же, как и на Макса Сушко, который у нас был капитаном, Влада Еременко, Егора Шаранговича. Он сразу был у нас в топе, играл в первом звене.

– То есть его роль в минской победе была велика?

– Да, конечно. Очень хорошо [сыграл]. Я с ним отработал четыре чемпионата мира – жалко, пятый не получилось по определенным причинам. У меня он все время был лидером команды.

Следующий сезон Мартынов провел в U-18 и U-20. И съездил на два чемпионата мира – юниорский и молодежный. В 7 матчах за вернувшуюся в элиту U-18 он набрал 7 (3+4) очков. В списках драфта НХЛ Мартынов практически не фигурировал, зато на ярмарке CHL его выбрали под 30-м номером. Вскоре парень подписал контракт с «Викторией Роялс» из WHL. В первой «регулярке» он набрал 43 (18+25) очка, во второй – 42 (11+31). Задрафтоваться в НХЛ пока так и не получилось.

– Знаете, драфт такое дело… – рассуждает Файков. – Через него проходит много хоккеистов, которые потом ничего не показывают. Это не показатель, что в свое время его не взяли на драфт. У него есть хороший шанс закрепиться, хорошая лига. Поэтому у него все будет нормально.

– Перспективы в НХЛ? Сложно что-то прогнозировать, – не берется предсказывать Есаулов. – К примеру, Шарангович провел год в минском «Динамо» – его задрафтовал «Нью-Джерси», в фарм-клубе которого он сейчас играет. Этой дорогой может пойти и Мартынов. Но в то же время он может закрепиться в КХЛ и провести там всю карьеру. Я не буду давать каких-то прогнозов. Считаю, это неправильно.

Скорость на уровне поезда метро

Из главных игровых качеств Мартынова можно выделить скорость. После матча со «Спартаком» «Динамо» подсчитало, что один раз форвард разогнался быстрее поезда в минском метро – скорость нападающего составила практически 40 км/ч.

– Скоростной, мощный игрок. Может хорошо бросить, побороться в углах, видит площадку, – рассказывает Есаулов. – В принципе, он универсален. Но универсален, конечно, для крайнего нападающего. Использовать его в центре смысла нет. На краю он выполнит любые тренерские требования. Есть хоккеисты, которые играют с краю, а в центре им не дано. Это неплохое качество. Он крайний нападающий.

– Сильные стороны? Голова хорошая, руки. Хорошо начал сезон – рад за него, молодец, – признается Файков. – Единственное, надо добавить резкости в обводке. И немножко тягучий бросок. Нужно резче вылезать из-под защитника и резче бросать. Но он в этом еще добавит. Молодой пацан. Сможет ли играть в центре? Нет-нет. По крайней мере, у меня он в центре не играл никогда.

Мартынов очень хорошо вписался в агрессивный хоккей Вудкрофта – с такой игрой форвард знаком не понаслышке.

– Думаю, хоккей Вудкрофта ему подходит, – полагает Есаулов. – В «Динамо-Раубичах» и сборной мы проповедовали что-то похожее. Он провел два-три года в Северной Америке, а там хоккей такого же плана. Так что особо привыкать не пришлось.

– Подходит, конечно, – не сомневается Файков. – Он же и у меня играл в таком ключе во всех сборных. Практически все, что дает Крэйг, он знает.

Пока не раскрыл потенциал до конца

Впрочем, Мартынову есть куда расти. У парня очень хорошие перспективы.

– Да, потенциал у парня есть, и он еще не полностью раскрыт. Думаю, тренерскому штабу Вудкрофта удастся это сделать в полной мере. Поэтому ждем новых высот в его исполнении, – предсказывает Есаулов.

– Там много хоккеистов (тот же Иван Дроздов), которые прошли через наш центр, проехали четыре чемпионата мира. Они уже играют в сборной и в «Динамо». Начиная с 97-го года. И Андрей Белевич, и Воробей Пашка. Можно много перечислять – пальцев не хватит на двух руках. Может, он еще немножко молодой – тушуется. Потом со временем станет больше брать игру на себя – тогда сам начнет создавать моменты, вылезать, бросать – то, что нужно от крайнего нападающего, – считает Файков.

Тренеры в один голос отмечают трудолюбие и скромность Мартынова.

– Очень надежный парень, – говорит Есаулов. – Работоспособный, дружелюбный. Могу сказать только хорошие слова.

– У меня никогда не было к нему никаких вопросов. Хороший, скромный парень, работящий, – отмечает Файков. – Выполняет все требования тренерского штаба и привносит свое. Это то, что надо хоккеисту. Хороший игрок – это какой? Который, выполняет все, что просит тренер, и привносит сюда свою изюминку. Мартынов именно такой. Надеюсь, дальше он будет продолжать в том же духе и у него все сложится.

– «Динамо» делает ставку на молодых в преддверии домашнего чемпионата мира и Олимпиады. Сможет ли Мартынов к тому времени стать одним из лидеров сборной?

– По крайней мере, хотелось бы. Я был бы этому очень рад, – признается Файков.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип