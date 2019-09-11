Молодой белорус – лучший новичок недели в КХЛ 11.09.2019, 15:00

Кто такой Игорь Мартынов, который катается со «скоростью поезда в метро».

Первая неделя нового сезона для минского «Динамо» получилась противоречивой. «Зубры» выиграли лишь в одном матче из четырех, но показывали яркий хоккей, за который не стыдно перед болельщиками. А кое-кто за семь дней успел пройти путь от ноунейма до одного из лидеров команды. Речь об Игоре Мартынове.

20-летний форвард круто вписался в звено к Теему Пулккинену и Дрю Шору. В матче с «Сочи» белорус оформил ассистентский хет-трик, а в игре со «Спартаком» сделал еще одну голевую передачу. КХЛ признала Мартынова лучшим новичком недели. Самое время познакомиться с ним поближе, пишет «Трибуна».

Прошел через все молодежные сборные

Во времена Игорь Рачковского в белорусском хоккее уделяли особое внимание институту сборных. Все команды подгоняли к системе Дэйва Льюиса, создали базовые клубы – Беларусь U-20 и Беларусь U-18. Было целых два раубичских «Динамо»: одно играло в МХЛ, другое – в высшей лиге. Через эти команды прошли многие именитые игроки: Егор Шарангович, Максим Сушко, Иван Дроздов, Владислав Еременко. Туда же попал и Мартынов. В лет 16 гомельский парень часто играл с ребятами на год старше, а в новом коллективе быстро стал одним из Раубичей.

– Мартынов всегда был лидером, как те же Сушко с Еременко, – рассказывает тогдашний главный тренер «белорусского» «Динамо» Евгений Есаулов. – Они были лидерами в «Динамо-Раубичах», юношеской и молодежной сборных. Проведя два-три года в Северной Америке и несмотря на свой молодой возраст, в «Динамо» он, можно сказать, сейчас на лидирующих позициях. Даже по набранным очкам.

В апреле 2016-го хоккеисты Раубичей составили костяк юниорской сборной, которая выиграла минский ЧМ во втором дивизионе. За турнир Мартынов забросил четыре шайбы.

– Он сразу стал лидером команды, – вспоминает тренер той сборной Юрий Файков. – Мы на него рассчитывали так же, как и на Макса Сушко, который у нас был капитаном, Влада Еременко, Егора Шаранговича. Он сразу был у нас в топе, играл в первом звене.

– То есть его роль в минской победе была велика?

– Да, конечно. Очень хорошо [сыграл]. Я с ним отработал четыре чемпионата мира – жалко, пятый не получилось по определенным причинам. У меня он все время был лидером команды.

Следующий сезон Мартынов провел в U-18 и U-20. И съездил на два чемпионата мира – юниорский и молодежный. В 7 матчах за вернувшуюся в элиту U-18 он набрал 7 (3+4) очков. В списках драфта НХЛ Мартынов практически не фигурировал, зато на ярмарке CHL его выбрали под 30-м номером. Вскоре парень подписал контракт с «Викторией Роялс» из WHL. В первой «регулярке» он набрал 43 (18+25) очка, во второй – 42 (11+31). Задрафтоваться в НХЛ пока так и не получилось.

– Знаете, драфт такое дело… – рассуждает Файков. – Через него проходит много хоккеистов, которые потом ничего не показывают. Это не показатель, что в свое время его не взяли на драфт. У него есть хороший шанс закрепиться, хорошая лига. Поэтому у него все будет нормально.

– Перспективы в НХЛ? Сложно что-то прогнозировать, – не берется предсказывать Есаулов. – К примеру, Шарангович провел год в минском «Динамо» – его задрафтовал «Нью-Джерси», в фарм-клубе которого он сейчас играет. Этой дорогой может пойти и Мартынов. Но в то же время он может закрепиться в КХЛ и провести там всю карьеру. Я не буду давать каких-то прогнозов. Считаю, это неправильно.

Скорость на уровне поезда метро

Из главных игровых качеств Мартынова можно выделить скорость. После матча со «Спартаком» «Динамо» подсчитало, что один раз форвард разогнался быстрее поезда в минском метро – скорость нападающего составила практически 40 км/ч.

– Скоростной, мощный игрок. Может хорошо бросить, побороться в углах, видит площадку, – рассказывает Есаулов. – В принципе, он универсален. Но универсален, конечно, для крайнего нападающего. Использовать его в центре смысла нет. На краю он выполнит любые тренерские требования. Есть хоккеисты, которые играют с краю, а в центре им не дано. Это неплохое качество. Он крайний нападающий.

– Сильные стороны? Голова хорошая, руки. Хорошо начал сезон – рад за него, молодец, – признается Файков. – Единственное, надо добавить резкости в обводке. И немножко тягучий бросок. Нужно резче вылезать из-под защитника и резче бросать. Но он в этом еще добавит. Молодой пацан. Сможет ли играть в центре? Нет-нет. По крайней мере, у меня он в центре не играл никогда.

Мартынов очень хорошо вписался в агрессивный хоккей Вудкрофта – с такой игрой форвард знаком не понаслышке.

– Думаю, хоккей Вудкрофта ему подходит, – полагает Есаулов. – В «Динамо-Раубичах» и сборной мы проповедовали что-то похожее. Он провел два-три года в Северной Америке, а там хоккей такого же плана. Так что особо привыкать не пришлось.

– Подходит, конечно, – не сомневается Файков. – Он же и у меня играл в таком ключе во всех сборных. Практически все, что дает Крэйг, он знает.

Пока не раскрыл потенциал до конца

Впрочем, Мартынову есть куда расти. У парня очень хорошие перспективы.

– Да, потенциал у парня есть, и он еще не полностью раскрыт. Думаю, тренерскому штабу Вудкрофта удастся это сделать в полной мере. Поэтому ждем новых высот в его исполнении, – предсказывает Есаулов.

– Там много хоккеистов (тот же Иван Дроздов), которые прошли через наш центр, проехали четыре чемпионата мира. Они уже играют в сборной и в «Динамо». Начиная с 97-го года. И Андрей Белевич, и Воробей Пашка. Можно много перечислять – пальцев не хватит на двух руках. Может, он еще немножко молодой – тушуется. Потом со временем станет больше брать игру на себя – тогда сам начнет создавать моменты, вылезать, бросать – то, что нужно от крайнего нападающего, – считает Файков.

Тренеры в один голос отмечают трудолюбие и скромность Мартынова.

– Очень надежный парень, – говорит Есаулов. – Работоспособный, дружелюбный. Могу сказать только хорошие слова.

– У меня никогда не было к нему никаких вопросов. Хороший, скромный парень, работящий, – отмечает Файков. – Выполняет все требования тренерского штаба и привносит свое. Это то, что надо хоккеисту. Хороший игрок – это какой? Который, выполняет все, что просит тренер, и привносит сюда свою изюминку. Мартынов именно такой. Надеюсь, дальше он будет продолжать в том же духе и у него все сложится.

– «Динамо» делает ставку на молодых в преддверии домашнего чемпионата мира и Олимпиады. Сможет ли Мартынов к тому времени стать одним из лидеров сборной?

– По крайней мере, хотелось бы. Я был бы этому очень рад, – признается Файков.