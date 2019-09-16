Лукашенко: Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу налогового маневра 12 16.09.2019, 13:28

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ФОТО T.ME/ALLGOLOBUTSKY

Диктатор рассказал о «ползании на коленях перед старшим братом».

Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. В этой связи правитель поинтересовался, какие шаги предпринимает таможенный комитет для компенсации потерь.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями. Это мы с Путиным не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - сказал Лукашенко.

"Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр, - подчеркнул он. - Мы, конечно, будем искать и по линии "Белнефтехима" выход из этого положения. Но таможня здесь должна решить свои задачи, которые будут стоять перед ней".

Напомним, что сегодня стали известны подробности плана по экономической интеграции Беларуси и России, парафированного правительствами двух стран и переданного для подписи Путину и Лукашенко. План, в частности, предусматривает создание "единого регулятора" рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.