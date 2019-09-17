В США стартовало производство новейшего бомбардировщика B-21 17.09.2019, 13:03

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Пентагон намерен закупить не менее 100 новых самолетов.

Американская компания Northrop Grumman приступила к сборке первого летного образца перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом пишет N+1, ссылаясь на слова министра ВВС США Мэттью Донована.

Военный чиновник заявил, что сборка самолета ведется на 42-м заводе ВВС США в Палмдейле в Калифорнии. На этом предприятии прежде собирались бомбардировщики B-2 Spirit.

Northrop Grumman получила контракт на разработку и производство бомбардировщиков B-21 в 2015 году, а эскизное проектирование самолета завершила в 2019 году. Бомбардировщик проектируется по схеме «летающее крыло». Сертификация самолета для перевозки и применения ядерного оружия будут проводиться спустя несколько лет после принятия B-21 на вооружение.

Новый стратегический бомбардировщик, как ожидается, поступит на вооружение США в середине 2020-х годов. В общей сложности Пентагон намерен закупить не менее 100 новых самолетов. После принятия на вооружение B-21 должен будет постепенно заменить устаревающие бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.

По словам Донована, программа B-21 идет в соответствии с графиком. Ожидается, что первым полетом нового бомбардировщика станет перелет самолета с площадки 42-го завода на авиабазу «Эдвардс», расположенную в 35 километрах от предприятия. На этой авиабазе бомбардировщик будет проходить летные испытания.

В июле текущего года заместитель начальника штаба ВВС США генерал Стивен Уилсон объявил, что первый полет B-21 запланирован на начало декабря 2021 года. Другие подробности о перспективном американском самолете пока не раскрываются.

В августе 2019 года российские разработчики во главе с компанией «Туполев» приступили к сборке первого летного образца стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Ранее Министерство обороны России утвердило облик перспективного авиационного комплекса и все технические требования, предъявляемые к самолету.