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Визит Дэвида Хэйла в Минск: Лукашенко поставили условия

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  • 18.09.2019, 8:21
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Визит Дэвида Хэйла в Минск: Лукашенко поставили условия
Дэвид Хэйл

Три важных момента, связанных с приездом в Беларусь заместителя госсекретаря США.

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл провел переговоры с белорусскими властями в Минске. Издание «Солидарность» пишет, в чем их важность.

Возвращение послов после 11-летнего перерыва

В белорусском МИДе обратили внимание, что чиновник такого ранга из Госдепартамента США посетил Минск впервые за последние 25 лет. Но более важна другая цифра.

Дэвид Хэйл заявил об историческом моменте в двусторонних отношениях и анонсировал восстановление диппредставительства на уровне послов – спустя 11 лет после того, как власти двух стран разругались.

Хэйл подчеркнул, что США «очень сильно» поддерживают независимость Беларуси

Заместитель госсекретаря США говорил об этом, как на встрече с Лукашенко, так и при посещении урочища Куропаты, где упомянул о цене, которую белорусы заплатили за свой суверенитет.

Заявления Хэйла ценны в контексте слухов о желании Кремля поглотить Беларусь. Американцы ясно дали понять, что они против подобных стремлений.

Лукашенко выставили условие на пути углубления сотрудничества

Наряду с приятными для официального Минска заявлениями заместитель госсекретаря США отметил, что в его стране сохраняется озабоченность в части демократического развития Беларуси.

Дэвид Хэйл отметил важное значение парламентских и президентских выборов, которые состоятся в нашей стране соответственно в нынешнем и следующем годах.

– При достижении прогресса мы будем готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций и углубление нашего сотрудничества, – цитирует Хэйла БелТА.

То, что для американцев это не пустые слова, продемонстрировал визит чиновника в урочище Куропаты – после встречи с Лукашенко. Заместителю госсекретаря США было важно посетить народный мемориал в память о жертвах сталинских репрессий, за который много лет боролись представители гражданского общества, несмотря на давление властей.

Вечером Хэйл также пообщался с белорусскими оппозиционными политиками.


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