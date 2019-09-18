Пенсионерка из Минска путешествует по США и ведет об этом блог на YouTube 3 18.09.2019, 18:31

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Людмилa Савченко

59-летняя Людмила Савченко обещает делиться новыми сюжетами каждую неделю.

Белоруске Людмиле Савченко 59 лет, из них более 30 она проработала экономистом. А после выхода на пенсию решила «поменять профессию»: стать трэвел-блогером и снимать видео на YouTube. На своем Youtube-канале Людмила опубликовала уже три видео — об острове Санта-Каталина, о Лас-Вегасе и о ценах в США — и обещает делиться с нами новыми сюжетами каждую неделю, пишет «Туризм и отдых».

— Выйдя на пенсию, я решила сойти с «накатанной колеи» и направила свою жизнь в другую сторону. Я все время мечтала о путешествиях. И когда претворять в жизнь свои мечты, как не сейчас, когда свободен от многих обязательств? Второй жизни не будет: собралась, открыла визу, и вот я на другом континенте. Сейчас нахожусь в Америке, в Калифорнии. Много путешествую, вижу интереснейшие места. По совету друзей открыла свой канал на YouTube, где выкладываю мои видео о жизни и путешествиях по этой удивительной стране.

Остров с замечательным названием Санта-Каталина находится в часе путешествия на пароме от Лос-Анджелеса. На острове очень мало таких привычных для нас полноразмерных автомобилей. Чтобы привезти на остров автомобиль, жители около двух десятков лет стоят в очереди в листе ожидания. Почти всё в пешей доступности, а для любителей езды в основном используются электрокары. И самое главное — остров безопасен в отношении преступности. Здание суда на острове работает только два раза в месяц. Необыкновенно красивы водные просторы. Кристально чистый океан, и у меня была возможность увидеть золотую рыбку. К сожалению, желание загадать не догадалась!

Ну и конечно же, быть рядом, и не увидеть Лас-Вегас! Мои попытки справиться с «однорукими бандитами» не увенчалась успехом. Но эмоциями зарядилась надолго!

Я выпускаю новые видео каждую неделю, и мои следующие сюжеты будут посвящены Санта-Барбаре, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесу, Малибу, Беверли-Хиллз и Сан-Франциско.